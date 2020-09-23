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ФАС попросила производителей арепливира обосновать цену препарата

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы производителям препарата от коронавируса арепливир по поводу обоснованности оптовой цены на лекарство, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС России уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат арепливир», ‒ сообщили в ведомстве.

В ФАС отметили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, значит, цены на арепливир не подлежат государственному регулированию. Если Минздрав включит препарат в такой перечень, министерство зарегистрирует предельную отпускную цену на него и ФАС проведет экономический анализ цен фармпроизводителей, добавили в ведомстве.

Председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый ранее пояснил, что высокая цена на арепливир ‒ 12 320 руб. ‒ обусловлена тем, что это лекарство «спасает жизни».

21 сентября в российских аптеках начались продажи препарата от коронавируса ‒ арепливира (фавипиравир).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных