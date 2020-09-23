ФАС попросила производителей арепливира обосновать цену препарата

В ФАС отметили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, значит, цены на арепливир не подлежат государственному регулированию. Если Минздрав включит препарат в такой перечень, министерство зарегистрирует предельную отпускную цену на него и ФАС проведет экономический анализ цен фармпроизводителей, добавили в ведомстве.