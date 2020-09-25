QIWI Russia оставит сотрудников на «удаленке» до конца 2020 года

«Официально компания приняла решение о соблюдении удаленного режима работы до 1 января 2021 года», — написала Журавлева, отметив, что в период ослабления карантинных мер компания не выводила сотрудников в офис. По ее словам, в офисе на регулярной основе работают не более 30 человек в связи с тем, что не могут исполнять свои функции вне офиса. Их деятельность связана с безопасностью, комплаенсом, финансами и др. «В офисе соблюдаются все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором», — подчеркнула пресс-секретарь.