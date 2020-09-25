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QIWI Russia оставит сотрудников на «удаленке» до конца 2020 года

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QIWI Russia продлит удаленный режим работы сотрудников до 1 января 2021 г., сообщила пресс-секретарь гендиректора компании Анастасия Журавлева в Facebook. Дистанционный режим работы в компании объявлен 13 марта 2020 г.

«Официально компания приняла решение о соблюдении удаленного режима работы до 1 января 2021 года», — написала Журавлева, отметив, что в период ослабления карантинных мер компания не выводила сотрудников в офис. По ее словам, в офисе на регулярной основе работают не более 30 человек в связи с тем, что не могут исполнять свои функции вне офиса. Их деятельность связана с безопасностью, комплаенсом, финансами и др. «В офисе соблюдаются все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором», — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу в связи с усложнением ситуации с распространением коронавируса. В Минздраве также рекомендовали российским предприятиям рассмотреть возможность введения режима дистанционной работы, если это не нарушит их функционирования.

Ранее по теме: Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных