QIWI Russia оставит сотрудников на «удаленке» до конца 2020 года
QIWI Russia продлит удаленный режим работы сотрудников до 1 января 2021 г., сообщила пресс-секретарь гендиректора компании Анастасия Журавлева в Facebook. Дистанционный режим работы в компании объявлен 13 марта 2020 г.
«Официально компания приняла решение о соблюдении удаленного режима работы до 1 января 2021 года», — написала Журавлева, отметив, что в период ослабления карантинных мер компания не выводила сотрудников в офис. По ее словам, в офисе на регулярной основе работают не более 30 человек в связи с тем, что не могут исполнять свои функции вне офиса. Их деятельность связана с безопасностью, комплаенсом, финансами и др. «В офисе соблюдаются все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором», — подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу в связи с усложнением ситуации с распространением коронавируса. В Минздраве также рекомендовали российским предприятиям рассмотреть возможность введения режима дистанционной работы, если это не нарушит их функционирования.