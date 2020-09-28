Сбербанк раскрыл планы по открытию отделений нового формата

В новых отделениях банка будут располагаться кафе, детские уголки, новые банкоматы с системой биометрии. Через новые банкоматы можно будет заказать такси, купить билет в кино и заказать еду. Также в новых отделениях будут установлены постаменты, через которые можно будет забрать посылки.