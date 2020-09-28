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Сбербанк раскрыл планы по открытию отделений нового формата

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Сбербанк в 2021 г. планирует открыть по два-три отделения нового формата в каждом регионе страны. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, передает ТАСС. Первое отделение нового формата было открыто сегодня в Москве.

В новых отделениях банка будут располагаться кафе, детские уголки, новые банкоматы с системой биометрии. Через новые банкоматы можно будет заказать такси, купить билет в кино и заказать еду. Также в новых отделениях будут установлены постаменты, через которые можно будет забрать посылки. 

24 сентября Сбербанк объявил о глобальном обновлении концепции. Банк сменил название на «Сбер» и презентовал новые сервисы, которые будут входить в экосистему. Компания презентовала банкоматы с биометрией, отделения без окошек с операционистами, «умную» ТВ-приставку и виртуальных ассистентов.

Ранее по теме: Греф презентовал новый бренд экосистемы «Сбер». Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных