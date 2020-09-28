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«Газпром» вернет часть сотрудников на «удаленку»

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«Газпром» начинает переводить часть сотрудников из офиса на дистанционный формат работы, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение руководителя компании Алексея Миллера.

«Газпром» с 28 сентября вновь начинает минимизировать численность работников, находящихся в офисе», — передает агентство. По его данным, такой приказ Миллер подписал 25 сентября. Из него следует, что компания приостанавливает поэтапную отмену ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Компания начала переводить сотрудников на дистанционную работу из дома с 18 марта. Мера коснулась 80% административных сотрудников. При этом с 4 марта руководство компании и его дочерних предприятий отменило зарубежные командировки сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу в связи с усложнением ситуации с распространением коронавируса. Он также сообщал, что почти треть ‒ 30% ‒ сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленную работу.

Ранее по теме: «Газпром» отменил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных