«Газпром» вернет часть сотрудников на «удаленку»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу в связи с усложнением ситуации с распространением коронавируса. Он также сообщал, что почти треть ‒ 30% ‒ сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленную работу.