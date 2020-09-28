«Газпром» вернет часть сотрудников на «удаленку»
«Газпром» с 28 сентября вновь начинает минимизировать численность работников, находящихся в офисе», — передает агентство. По его данным, такой приказ Миллер подписал 25 сентября. Из него следует, что компания приостанавливает поэтапную отмену ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
Компания начала переводить сотрудников на дистанционную работу из дома с 18 марта. Мера коснулась 80% административных сотрудников. При этом с 4 марта руководство компании и его дочерних предприятий отменило зарубежные командировки сотрудников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу в связи с усложнением ситуации с распространением коронавируса. Он также сообщал, что почти треть ‒ 30% ‒ сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленную работу.