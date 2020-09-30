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Эксперты сообщили о несоответствии российских АЗС новому ГОСТу

Ведомости

Руководитель Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил, что в России ни на одной АЗС нет колонок, соответствующих новому ГОСТу, пишут «Известия»..

С 1 октября начнет действовать новый стандарт, согласно которому на АЗС должны быть установлены колонки с контролем количества топлива. Также колонки должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. Требование к точности отпуска топлива ужесточится с 0,5 мл на литр, из них 0,25 мл на литр с учетом температур, до 0,25 мл на литр без учета температур.

По словам Аркуши стандарт носит рекомендательный характер, поэтому заставлять устанавливать новые колонки не будут. По прогнозу НТС, около трети АЗС в России могут закрыться после вступления в силу нового ГОСТа.

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Вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев пояснил, что за нарушение точности отпуска топлива на АЗС должностные лица могут получить штраф от 20 000 до 50 000 руб., для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб. Росстандарт рассматривает возможность увеличить штрафы до 1% годовой выручки. Гусев добавил, что ведомство отправило владельцам АЗС письма с требованием соблюдать новый ГОСТ, однако не указало, сколько времени дается компаниям на переоборудование и какие могут быть санкции за несоблюдение требований.

Гусев пояснил, что в России существует около 23 000 АЗС, 60% из них — независимые. 8000 независимых АЗС — небольшие, со старым оборудованием, которое придется полностью менять. Замена оборудования потребует больших расходов. Производство новых бензоколонок, по его словам, занимает полгода, значит, российские АЗС не получат новое оборудование даже к началу 2021 г.

«По нашим данным, производители не смогут обеспечить достаточное количество оборудования. В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 г. закроется», — подчеркнул Гусев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных