Эксперты сообщили о несоответствии российских АЗС новому ГОСТу
Руководитель Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил, что в России ни на одной АЗС нет колонок, соответствующих новому ГОСТу, пишут «Известия»..
С 1 октября начнет действовать новый стандарт, согласно которому на АЗС должны быть установлены колонки с контролем количества топлива. Также колонки должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. Требование к точности отпуска топлива ужесточится с 0,5 мл на литр, из них 0,25 мл на литр с учетом температур, до 0,25 мл на литр без учета температур.
По словам Аркуши стандарт носит рекомендательный характер, поэтому заставлять устанавливать новые колонки не будут. По прогнозу НТС, около трети АЗС в России могут закрыться после вступления в силу нового ГОСТа.
Вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев пояснил, что за нарушение точности отпуска топлива на АЗС должностные лица могут получить штраф от 20 000 до 50 000 руб., для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб. Росстандарт рассматривает возможность увеличить штрафы до 1% годовой выручки. Гусев добавил, что ведомство отправило владельцам АЗС письма с требованием соблюдать новый ГОСТ, однако не указало, сколько времени дается компаниям на переоборудование и какие могут быть санкции за несоблюдение требований.
Гусев пояснил, что в России существует около 23 000 АЗС, 60% из них — независимые. 8000 независимых АЗС — небольшие, со старым оборудованием, которое придется полностью менять. Замена оборудования потребует больших расходов. Производство новых бензоколонок, по его словам, занимает полгода, значит, российские АЗС не получат новое оборудование даже к началу 2021 г.
«По нашим данным, производители не смогут обеспечить достаточное количество оборудования. В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 г. закроется», — подчеркнул Гусев.