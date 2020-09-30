Эксперты сообщили о несоответствии российских АЗС новому ГОСТу

«По нашим данным, производители не смогут обеспечить достаточное количество оборудования. В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 г. закроется», — подчеркнул Гусев.