Автовладельцев избавят от недолива топлива на АЗС

Автовладельцев избавят от недолива топлива на АЗСРосстандарт утвердил ГОСТ, защищающий колонки от взлома
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Колонки топливораздаточные», он вступит в силу с 1 октября, сообщил «Ведомостям» замглавы ведомства Алексей Кулешов. По его словам, положения документа должны минимизировать возможность умышленного недолива топлива.
Стандарт, в частности, предусматривает, что топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. ГОСТ также обязывает производителей предусмотреть конструкцию, препятствующую несанкционированной замене узлов и элементов и установке дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем.
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