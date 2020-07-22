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Автовладельцев избавят от недолива топлива на АЗС

Росстандарт утвердил ГОСТ, защищающий колонки от взлома
Александр Волобуев
Евгений Разумный / Ведомости

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Колонки топливораздаточные», он вступит в силу с 1 октября, сообщил «Ведомостям» замглавы ведомства Алексей Кулешов. По его словам, положения документа должны минимизировать возможность умышленного недолива топлива.

Стандарт, в частности, предусматривает, что топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. ГОСТ также обязывает производителей предусмотреть конструкцию, препятствующую несанкционированной замене узлов и элементов и установке дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных