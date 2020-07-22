Автовладельцев избавят от недолива топлива на АЗС

Стандарт, в частности, предусматривает, что топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. ГОСТ также обязывает производителей предусмотреть конструкцию, препятствующую несанкционированной замене узлов и элементов и установке дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем.