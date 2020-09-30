Минпромторг заявил о срыве поставок комплектующих для российских самолетов
Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации отказались от сотрудничества с Россией, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака.
«Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут», — сказал Шпак.
Таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения, объяснил он, отметив, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.
В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США, компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога Росатомом. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с санкциями хамством.