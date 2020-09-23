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Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал хамством прекращение поставок иностранных композитных материалов для самолета МС-21. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями атомной отрасли.

«Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла», ‒ сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». 

«Что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил. Знают, что мы все равно сделаем… но просто чтобы попозже», ‒ добавил он.

В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США, компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога Росатомом. Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» – на начало 2021 г.

Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» рассказал, что лайнер получит российский сертификат примерно в середине 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных