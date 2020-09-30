Китай может начать антимонопольное расследование в отношении Google

Ранее о предполагаемых нарушениях Google заявила китайская Huawei Technologies. Huawei в мае прошлого года была внесена в черный список иностранных производителей, угрожающих национальной безопасности США. Американские компании были вынуждены прекратить сотрудничество с Huawei. При этом в сложившейся ситуации пострадал и Google: американская компания потеряла разом всех настоящих и будущих пользователей смартфонов и планшетов китайского производителя.