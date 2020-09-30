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Китай может начать антимонопольное расследование в отношении Google

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Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, расследование могут инициировать в связи с доминированием операционной системы Android и подавлением конкуренции. Инициативу рассматривает антимонопольный комитет Госсовета КНР.

По словам одного из собеседников, решение о проведении официального расследования может быть принято в октябре. При этом на него может повлиять состояние отношений Китая с США.

По словам второго собеседника агентства, потенциальное расследование может коснутся опасений, что доминирующее положение Google на рынке может нанести серьезный ущерб китайским компаниям, таким как Huawei, если операционные системы на Android лишатся поддержки американской корпорации, так как это станет причиной потери дохода.

Ранее о предполагаемых нарушениях Google заявила китайская Huawei Technologies. Huawei в мае прошлого года была внесена в черный список иностранных производителей, угрожающих национальной безопасности США. Американские компании были вынуждены прекратить сотрудничество с Huawei. При этом в сложившейся ситуации пострадал и Google: американская компания потеряла разом всех настоящих и будущих пользователей смартфонов и планшетов китайского производителя.

Ранее по теме: Как Huawei прожила год под американскими санкциями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных