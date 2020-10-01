Mail.ru Group перечислила $82 млн в СП AliExpress Russia
Mail.ru Group в рамках совместного с Alibaba, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) предприятия электронной коммерции AliExpress Russia внесла $82 млн, говорится в сообщении компании.
«Mail.ru Group Limited... объявляет о переводе денежного взноса в размере 82 млн долларов США в соответствии с заранее согласованными условиями совместного предприятия AliExpress Russia», — говорится в сообщении. Это часть взноса компании в обмен на 15% акций СП.
СП AliExpress Russia было создано в октябре 2019 г. По условиям соглашения, вклад Mail.ru Group в СП должен был включать в себя его бизнес электронной коммерции Pandao, а также вложения в размере $182 млн. Взнос в размере $100 млн по закрытии сделки и оставшаяся часть суммы подлежала выплате в течение следующих 12 месяцев.
AliExpress Russia занимается не только электронной коммерцией, но и планирует создать совместный бизнес в сфере платежных систем. По данным Data Insight на 2019 г., маркетплейс входит в десятку крупнейших онлайн-ретейлеров России с годовым оборотом 35,9 млрд руб. Ежемесячная аудитория AliExpress в России — более 25 млн пользователей.