Mail.ru Group перечислила $82 млн в СП AliExpress Russia

СП AliExpress Russia было создано в октябре 2019 г. По условиям соглашения, вклад Mail.ru Group в СП должен был включать в себя его бизнес электронной коммерции Pandao, а также вложения в размере $182 млн. Взнос в размере $100 млн по закрытии сделки и оставшаяся часть суммы подлежала выплате в течение следующих 12 месяцев.