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Mail.ru Group перечислила $82 млн в СП AliExpress Russia

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Mail.ru Group в рамках совместного с Alibaba, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) предприятия электронной коммерции AliExpress Russia внесла $82 млн, говорится в сообщении компании.

«Mail.ru Group Limited... объявляет о переводе денежного взноса в размере 82 млн долларов США в соответствии с заранее согласованными условиями совместного предприятия AliExpress Russia», — говорится в сообщении. Это часть взноса компании в обмен на 15% акций СП.

СП AliExpress Russia было создано в октябре 2019 г. По условиям соглашения, вклад Mail.ru Group в СП должен был включать в себя его бизнес электронной коммерции Pandao, а также вложения в размере $182 млн. Взнос в размере $100 млн по закрытии сделки и оставшаяся часть суммы подлежала выплате в течение следующих 12 месяцев.

AliExpress Russia занимается не только электронной коммерцией, но и планирует создать совместный бизнес в сфере платежных систем. По данным Data Insight на 2019 г., маркетплейс входит в десятку крупнейших онлайн-ретейлеров России с годовым оборотом 35,9 млрд руб. Ежемесячная аудитория AliExpress в России — более 25 млн пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных