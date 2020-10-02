Украина стала основным перевозчиком санкционных продуктов по России
В России санкционными товарами являются мясо и мясные субпродукты, колбасы, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты и другая сельхозпродукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Для Украины установлен отдельный перечень станционных товаров. Президент России Владимир Путин разрешил правительству в 2019 г. открыть транзит санкционных товаров через Россию, если он будет отслеживаться с помощью специальных систем контроля. Система слежения за транзитом начала в тестовом режиме работать в марте 2020 г.
По данным системы отслеживания, с марта по сентябрь 2020 г. в России было совершено более 4 400 рейсов с санкционкой. 37% рейсов провозили мясо и мясные субпродукты, 12% — продукты из зерна и злаков, по 9% — бумагу и картон и молочные продукты, 5% — фрукты и орехи: 4% — какао, 3% — рыбу и ракообразных.
Большинство перевозок станционных товаров через Россию пришлось на Украину — 61% от общего числа, или 2 7 00 рейсов. Основная часть поставок шла в Казахстан — около 2 тыс. рейсов, Азербайджан — почти 400 рейсов, Грузию — более 300 рейсов. Чаще всего перевозили мясо и мясные субпродукты — 813 рейсов, продукты из зерна — 504 рейса. Второе место по перевозкам санкционки заняла Польша — 573 рейса. Казахстан стал главным пунктом назначения транзита товаров.
Представитель ЦРЦП заявил, что перевозка по территории России позволяет сократить срок доставки грузов до четырех суток по сравнению с другими сухопутными маршрутами и сэкономить до 30% стоимости каждого рейса. При транзите через Россию количество пересечений границы уменьшается с пяти-семи до двух, что уменьшает расходы на оформление и перевод транспортной документации, зарплаты, топливо, амортизацию и т.д.