Украина стала основным перевозчиком санкционных продуктов по России

В России санкционными товарами являются мясо и мясные субпродукты, колбасы, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты и другая сельхозпродукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Для Украины установлен отдельный перечень станционных товаров. Президент России Владимир Путин разрешил правительству в 2019 г. открыть транзит санкционных товаров через Россию, если он будет отслеживаться с помощью специальных систем контроля. Система слежения за транзитом начала в тестовом режиме работать в марте 2020 г.