«Сбер» и Mail.ru закрыли сделку по покупке «Кухни на районе»

Сервис будет встроен в экосистемы «Сбера» и Mail.ru Group. В результате пользователям не нужно будет регистрироваться в приложении «Кухни на районе» — в будущем в нем можно будет авторизоваться через «Сбер ID» или VK Connect. Кроме того, мини-приложение «Кухни на районе» доступно пользователям «ВКонтакте», рассказали в пресс-службе кредитной организации.