«Сбер» и Mail.ru закрыли сделку по покупке «Кухни на районе»
Совместное предприятие «Сбер» и Mail.ru Group — «О2О» — закрыло сделку по покупке 84,7% сервиса «Кухня на районе», сообщили в пресс-службе «Сбера».
«»O2O» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group — закрыло сделку по инвестициям в сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе» и получило 84,7%», — говорится в сообщении. Оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса, уточнили в банке.
О том, что Сбербанк и Mail.ru Group получат контрольную долю в «Кухне на районе», стало известно из сообщения банка ранее, 9 сентября, Предполагалось, что сделка будет закрыта до конца 2020 г., ее сумма не раскрывалась.
Сервис будет встроен в экосистемы «Сбера» и Mail.ru Group. В результате пользователям не нужно будет регистрироваться в приложении «Кухни на районе» — в будущем в нем можно будет авторизоваться через «Сбер ID» или VK Connect. Кроме того, мини-приложение «Кухни на районе» доступно пользователям «ВКонтакте», рассказали в пресс-службе кредитной организации.
Сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе» основан в 2017 г. На сегодняшний день компания доставляет блюда по Москве более чем из 30 кухонь и ежедневно обрабатывает свыше 20 000 заказов.