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«Победа» временно снизила стоимость возврата билетов до 1 рубля

Ведомости

«Победа» временно снизила стоимость услуги возврата билета до одного рубля, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании. На сайте лоукостера говорится, что его билеты являются невозвратными, за исключением случаев приобретения услуги «Возврат» или пакетного тарифа «Максимум». Услуга «возврат» появилась этой весной в связи с закрытием границ из-за пандемии — ее стоимость составляла 499 руб.

«Забронировать услугу по символической цене (в 1 рубль. — прим.) можно в период 2-7 октября 2020 г. для любых рейсов "Победы"», — передает агентство. Отмечается, что услуга возврата доступна только на официальном сайте авиакомпании. Отказаться от перелета можно не позднее чем за 48 часов до вылета.

«Победа» с 7 марта ввела услугу возврата денег за билеты в случае отказа от перелета. Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines. Как рассказывал «Ведомостям» представитель компании, около 95% всех билетов «Победы» невозвратные. Законодательное введение невозвратных билетов пролоббировал в 2014 г. «Аэрофлот» именно ради запуска лоукостера. До весны этого года вернуть билеты без потери денег можно было только по самому дорогому из тарифов «Победы», который так и называется: «Возвратный». Он в 2–2,5 раза дороже базового тарифа и в 4–15 раз дороже промотарифа лоукостера в 499 руб.

Ранее по теме: «Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных