«Победа» временно снизила стоимость возврата билетов до 1 рубля
«Победа» временно снизила стоимость услуги возврата билета до одного рубля, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании. На сайте лоукостера говорится, что его билеты являются невозвратными, за исключением случаев приобретения услуги «Возврат» или пакетного тарифа «Максимум». Услуга «возврат» появилась этой весной в связи с закрытием границ из-за пандемии — ее стоимость составляла 499 руб.
«Забронировать услугу по символической цене (в 1 рубль. — прим.) можно в период 2-7 октября 2020 г. для любых рейсов "Победы"», — передает агентство. Отмечается, что услуга возврата доступна только на официальном сайте авиакомпании. Отказаться от перелета можно не позднее чем за 48 часов до вылета.
«Победа» с 7 марта ввела услугу возврата денег за билеты в случае отказа от перелета. Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines. Как рассказывал «Ведомостям» представитель компании, около 95% всех билетов «Победы» невозвратные. Законодательное введение невозвратных билетов пролоббировал в 2014 г. «Аэрофлот» именно ради запуска лоукостера. До весны этого года вернуть билеты без потери денег можно было только по самому дорогому из тарифов «Победы», который так и называется: «Возвратный». Он в 2–2,5 раза дороже базового тарифа и в 4–15 раз дороже промотарифа лоукостера в 499 руб.