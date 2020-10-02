«Победа» временно снизила стоимость возврата билетов до 1 рубля

«Победа» с 7 марта ввела услугу возврата денег за билеты в случае отказа от перелета. Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines. Как рассказывал «Ведомостям» представитель компании, около 95% всех билетов «Победы» невозвратные. Законодательное введение невозвратных билетов пролоббировал в 2014 г. «Аэрофлот» именно ради запуска лоукостера. До весны этого года вернуть билеты без потери денег можно было только по самому дорогому из тарифов «Победы», который так и называется: «Возвратный». Он в 2–2,5 раза дороже базового тарифа и в 4–15 раз дороже промотарифа лоукостера в 499 руб.