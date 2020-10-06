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«Победа» увеличила допустимый вес багажа до 32 кг

Ведомости

Авиакомпания «Победа» увеличила допустимый вес багажа на борту до 32 кг, сообщили в пресс-службе лоукостера.

«По просьбе клиентов «Победа» расширила возможности сервиса по провозу багажа: теперь можно оформить перевозку 1 места багажа весом 32 кг. Ранее багаж свыше 20 кг (одно место) к перевозке не принимался: был возможен провоз багажа весом только до 10 или до 20 кг», — говорится в сообщении. Услуга провоза багажа доступна при бронировании билета на сайте авиакомпании, в колл-центре и аэропорту, уточнили в пресс-службе.

На сайте компании пока нет информации о стоимости услуги. Однако при оплате в аэропорту стоимость провоза багажа до 32 кг составит 3500 руб. Провоз одного чемодана до 10 кг стоит от 500 рублей до 3500 руб., 20 кг — от 1000 до 3 000 руб.

Ранее «Победа» временно снизила стоимость услуги возврата билета до одного рубля. На сайте лоукостера говорится, что его билеты являются невозвратными, за исключением случаев приобретения услуги «Возврат» или пакетного тарифа «Максимум».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных