«Победа» увеличила допустимый вес багажа до 32 кг
Авиакомпания «Победа» увеличила допустимый вес багажа на борту до 32 кг, сообщили в пресс-службе лоукостера.
«По просьбе клиентов «Победа» расширила возможности сервиса по провозу багажа: теперь можно оформить перевозку 1 места багажа весом 32 кг. Ранее багаж свыше 20 кг (одно место) к перевозке не принимался: был возможен провоз багажа весом только до 10 или до 20 кг», — говорится в сообщении. Услуга провоза багажа доступна при бронировании билета на сайте авиакомпании, в колл-центре и аэропорту, уточнили в пресс-службе.
На сайте компании пока нет информации о стоимости услуги. Однако при оплате в аэропорту стоимость провоза багажа до 32 кг составит 3500 руб. Провоз одного чемодана до 10 кг стоит от 500 рублей до 3500 руб., 20 кг — от 1000 до 3 000 руб.
Ранее «Победа» временно снизила стоимость услуги возврата билета до одного рубля. На сайте лоукостера говорится, что его билеты являются невозвратными, за исключением случаев приобретения услуги «Возврат» или пакетного тарифа «Максимум».