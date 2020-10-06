«Победа» увеличила допустимый вес багажа до 32 кг

«По просьбе клиентов «Победа» расширила возможности сервиса по провозу багажа: теперь можно оформить перевозку 1 места багажа весом 32 кг. Ранее багаж свыше 20 кг (одно место) к перевозке не принимался: был возможен провоз багажа весом только до 10 или до 20 кг», — говорится в сообщении. Услуга провоза багажа доступна при бронировании билета на сайте авиакомпании, в колл-центре и аэропорту, уточнили в пресс-службе.