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Apple назвала дату возможной презентации новых iPhone

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Американская корпорация Apple назначила дату очередной презентации своих продуктов, передает CNBC. Трансляция мероприятия стартует 13 октября в 20:00 по мск на сайте и на YouTube компании.

Слоганом приглашения, которое компания разослала прессе является фраза «Hi Speed». Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, Apple представит четыре модели новых iPhone с поддержкой 5G. 

Почти месяц назад — 15 сентября — состоялась ежегодная презентация новых продуктов компании. Впервые за 12 лет на презентации не были представлены новые модели iPhone. В компании связывали это с задержкой поставок комплектующих из-за коронавируса.

На сентябрьской презентации были представлены новые «умные часы» — Apple Watch Series 6, которые могут измерять уровень кислорода в крови. Кроме того компания представила новую модель iPad, а также бюджетную версию часов Apple Watch SE. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных