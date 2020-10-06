Apple назвала дату возможной презентации новых iPhone
Американская корпорация Apple назначила дату очередной презентации своих продуктов, передает CNBC. Трансляция мероприятия стартует 13 октября в 20:00 по мск на сайте и на YouTube компании.
Apple announces Oct. 13 event where it's expected to reveal the new iPhone https://t.co/IDr5Q8rQLz— CNBC (@CNBC) October 6, 2020
Слоганом приглашения, которое компания разослала прессе является фраза «Hi Speed». Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, Apple представит четыре модели новых iPhone с поддержкой 5G.
Почти месяц назад — 15 сентября — состоялась ежегодная презентация новых продуктов компании. Впервые за 12 лет на презентации не были представлены новые модели iPhone. В компании связывали это с задержкой поставок комплектующих из-за коронавируса.
На сентябрьской презентации были представлены новые «умные часы» — Apple Watch Series 6, которые могут измерять уровень кислорода в крови. Кроме того компания представила новую модель iPad, а также бюджетную версию часов Apple Watch SE.