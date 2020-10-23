Минпромторг назвал срок создания авиакомпании для Дальнего Востока
Авиакомпанию для развития местных перевозок на Дальнем Востоке планируется создать в 2022 г., заявила замдиректора департамента авиапромышленности Анна Панина, сообщает «Интерфакс».
«Начиная с 2022 года мы планируем совместно с Минтрансом и министерством по развитию Дальнего Востока создание авиакомпании региональной»,— сказала Панина. По ее словам, эта компания будет использовать разрабатываемый легкий магистральный турбовинтовой самолет «Байкал» на дальневосточных маршрутах. Этот самолет создается для замещения морально и физически устаревшего Ан-2.
В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы на самолетах исключительно российского производства. В мае стало известно, что на ее создание планируется потратить 30 млрд руб., при том, что на поддержку всей отрасли в кризис выделят 23 млрд руб., а в июне Минтранс допустил включение новых авиакомпаний в список системообразующих.
В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО. По задумке правительства, им должна была управлять авиакомпания «Аврора