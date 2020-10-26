Минпромторг может пересмотреть правила оценки локализации производства шин

Ранее как писали «Ведомости», ассоциация производителей шин (АПШ), в которую входят зарубежные бренды Michelin, Bridgestone, Nokian Tyres, Pirelli, Continental, Yokohama, попросила скорректировать требования постановления № 719. Как объясняла исполнительный директор ассоциации Надежда Чурмеева, в нем прописаны двойные требования к производителям — в двух разных разделах документа есть требования по локализации технологических процессов и по использованию не менее 60% российского сырья. «Автопроизводители требуют от нас раскрыть данные по используемому сырью, чтобы набрать баллы для своей локализации. Фактически их требование сейчас не выполняется, потому что шинники могут получить заключения Минпромторга только по своему разделу химической и нефтехимической промышленности», – объясняла Чурмеева.