Минпромторг может пересмотреть правила оценки локализации производства шин
Минпромторг рассматривает вариант присвоения баллов за локализацию производства автомобильных шин в России в результате выполнения соответствующих технологических операций, а не за используемое при производстве российское сырье, следует из ответа пресс-службы министерства.
«Минпромторг прорабатывает вопрос внесения изменений в постановление правительства № 719 в части уточнения перечня технологических операций и условий, а также их балльной оценки. В части требований по применению шин рассматривается вопрос присвоения баллов за использование покрышек, отвечающих требованиям соответствующего раздела химической и нефтехимической промышленности», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Начисленные за локализацию баллы дают производителям право на получение госсубсидий и участие в госзакупках.
Ранее как писали «Ведомости», ассоциация производителей шин (АПШ), в которую входят зарубежные бренды Michelin, Bridgestone, Nokian Tyres, Pirelli, Continental, Yokohama, попросила скорректировать требования постановления № 719. Как объясняла исполнительный директор ассоциации Надежда Чурмеева, в нем прописаны двойные требования к производителям — в двух разных разделах документа есть требования по локализации технологических процессов и по использованию не менее 60% российского сырья. «Автопроизводители требуют от нас раскрыть данные по используемому сырью, чтобы набрать баллы для своей локализации. Фактически их требование сейчас не выполняется, потому что шинники могут получить заключения Минпромторга только по своему разделу химической и нефтехимической промышленности», – объясняла Чурмеева.
Кроме того, на уровне ЕАЭС сейчас идет обсуждение введения с 2021 г. новых правил получения доступа к госзакупкам для продукции союзных государств. Российская сторона предлагает ввести для этого аналогичную 719-ому постановлению балльную оценку. АПШ также написала письмо в ЕЭК с просьбой исключить двойные требования из обсуждаемых в комиссии правил.