VEON объявила о продаже «дочки» в Армении
Телекоммуникационная компания VEON заключила сделку по продаже дочерней компании ЗАО «Веон Армения» компании Team LLC, говорится на сайте компании.
«VEON Ltd. <...> сегодня объявляет о заключении соглашения о продаже ЗАО “Веон Армения”, операционной дочерней компании VEON в Армении, компании Team LLC», — говорится в сообщении.
Компания отметила, что сделка будет закрыта в ближайшее время. В сообщении говорится, что продажа «дочки» VEON в Армении «соответствует стремлению VEON упростить структуру группы и усилить ее операционную ориентацию на рынки с привлекательными долгосрочными возможностями роста».