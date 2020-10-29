VEON объявила о продаже «дочки» в Армении

Компания отметила, что сделка будет закрыта в ближайшее время. В сообщении говорится, что продажа «дочки» VEON в Армении «соответствует стремлению VEON упростить структуру группы и усилить ее операционную ориентацию на рынки с привлекательными долгосрочными возможностями роста».