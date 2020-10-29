Росприроднадзор подал иск к «дочке» «Газпрома» на 225 млн рублей
Управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям подало иск к компании «Газпром переработка» на 225,145 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Астраханской области.
Дата рассмотрения иска пока не назначена. Как отмечает «Интерфакс», сумма иска в десятки раз превышает годовые штрафные выплаты всей группы компании «Газпром». По данным отчета компании о деятельности в области устойчивого развития за 2019 г., экологические штрафы группы «Газпром» составили 14,63 млн руб.
В августе этого года региональное управление Росприроднадзора оштрафовало компанию «Газпром переработка» на 225 млн руб. за загрязнение почвы серой. Сообщалось о подтверждении факта загрязнения земельного участка площадью 136 452 кв. м. Участок располагался на производстве №6 Астраханского ГПЗ филиала компании. В результате проведенного расследования «дочку» «Газпрома» привлекли к административной ответственности, а ущерб окружающей среде был оценен в более 225 млн руб., писал «Интерфакс».
ООО «Газпром переработка» основана в 2007 г. Компания объединила Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК, Сосногорский ГПЗ, Астраханский ГПЗ и «Газпром нефтехим Салават».