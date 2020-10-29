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Росприроднадзор подал иск к «дочке» «Газпрома» на 225 млн рублей

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Управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям подало иск к компании «Газпром переработка» на 225,145 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Астраханской области.

Дата рассмотрения иска пока не назначена. Как отмечает «Интерфакс», сумма иска в десятки раз превышает годовые штрафные выплаты всей группы компании «Газпром». По данным отчета компании о деятельности в области устойчивого развития за 2019 г., экологические штрафы группы «Газпром» составили 14,63 млн руб.

В августе этого года региональное управление Росприроднадзора оштрафовало компанию «Газпром переработка» на 225 млн руб. за загрязнение почвы серой. Сообщалось о подтверждении факта загрязнения земельного участка площадью 136 452 кв. м. Участок располагался на производстве №6 Астраханского ГПЗ филиала компании. В результате проведенного расследования «дочку» «Газпрома» привлекли к административной ответственности, а ущерб окружающей среде был оценен в более 225 млн руб., писал «Интерфакс».

ООО «Газпром переработка» основана в 2007 г. Компания объединила Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК, Сосногорский ГПЗ, Астраханский ГПЗ и «Газпром нефтехим Салават».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных