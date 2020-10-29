Росприроднадзор подал иск к «дочке» «Газпрома» на 225 млн рублей

В августе этого года региональное управление Росприроднадзора оштрафовало компанию «Газпром переработка» на 225 млн руб. за загрязнение почвы серой. Сообщалось о подтверждении факта загрязнения земельного участка площадью 136 452 кв. м. Участок располагался на производстве №6 Астраханского ГПЗ филиала компании. В результате проведенного расследования «дочку» «Газпрома» привлекли к административной ответственности, а ущерб окружающей среде был оценен в более 225 млн руб., писал «Интерфакс».