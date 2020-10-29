Путин заявил о росте интереса иностранного бизнеса к работе в России
Количество иностранных компаний, которые планируют работать на российском рынке, растет, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».
«Я вот на что хотел бы обратить ещё внимание. Проведённые не нами, а международными институтами опросы наших партнёров и вообще зарубежных инвесторов показали, что никто не отказывается от работы на российском рынке. Наоборот — сейчас не готов привести конкретные цифры, они есть в открытом доступе — наоборот, количество тех компаний, которые планируют работать на российском рынке, увеличивается», — заявил Путин.
Российские власти будут создавать условия для работы инвесторов в России, пообещал Путин: «Мы всячески будем стремиться к тому, чтобы создавать условия для всех наших инвесторов — и для отечественных, и для зарубежных». При этом Путин указал, что основная доля зарубежных инвестиций приходит в Россию с Кипра и из Нидерландов и других. «Это реинвестиции наших российских капиталов», — пояснил он.
В целом привлечение инвестиций — очень важный фактор для обеспечения роста российской экономики, сказал Путин. Речь не только о прямых иностранных, но и об инвестициях вообще, уточнил президент: «Мы исходим из того, что те макроэкономические условия, о которых я сейчас сказал, будут хорошим ориентиром для наших потенциальных партнеров». Ранее, открывая дискуссию, Путин заявил, что российским властям удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость страны во время пандемии.