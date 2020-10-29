Путин заявил о росте интереса иностранного бизнеса к работе в России

В целом привлечение инвестиций — очень важный фактор для обеспечения роста российской экономики, сказал Путин. Речь не только о прямых иностранных, но и об инвестициях вообще, уточнил президент: «Мы исходим из того, что те макроэкономические условия, о которых я сейчас сказал, будут хорошим ориентиром для наших потенциальных партнеров». Ранее, открывая дискуссию, Путин заявил, что российским властям удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость страны во время пандемии.