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Путин заявил о росте интереса иностранного бизнеса к работе в России

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Количество иностранных компаний, которые планируют работать на российском рынке, растет, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!». 

«Я вот на что хотел бы обратить ещё внимание. Проведённые не нами, а международными институтами опросы наших партнёров и вообще зарубежных инвесторов показали, что никто не отказывается от работы на российском рынке. Наоборот — сейчас не готов привести конкретные цифры, они есть в открытом доступе — наоборот, количество тех компаний, которые планируют работать на российском рынке, увеличивается», — заявил Путин. 

Российские власти будут создавать условия для работы инвесторов в России, пообещал Путин: «Мы всячески будем стремиться к тому, чтобы создавать условия для всех наших инвесторов — и для отечественных, и для зарубежных». При этом Путин указал, что основная доля зарубежных инвестиций приходит в Россию с Кипра и из Нидерландов и других. «Это реинвестиции наших российских капиталов», — пояснил он. 

В целом привлечение инвестиций — очень важный фактор для обеспечения роста российской экономики, сказал Путин. Речь не только о прямых иностранных, но и об инвестициях вообще, уточнил президент: «Мы исходим из того, что те макроэкономические условия, о которых я сейчас сказал, будут хорошим ориентиром для наших потенциальных партнеров». Ранее, открывая дискуссию, Путин заявил, что российским властям удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость страны во время пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных