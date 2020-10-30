На строительство музея истории РПЦ в Хамовниках запросили почти 4 млрд рублей

Центр планируется построить напротив Новодевичьего монастыря в Хамовниках. Участок под строительство был выделен в пользование музею в марте 2020 г. в рамках организации празднования 500-летия Новодевичьего монастыря, которое состоится в 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выделении этого участка для музейного центра в 2018 г., напомнило издание.