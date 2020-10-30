На строительство музея истории РПЦ в Хамовниках запросили почти 4 млрд рублей
Запрашиваемую сумму он не раскрыл. Как пояснили в Минкульте, предполагаемая стоимость строительства центра составит 3,8 млрд руб., которые могут быть выделены в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021–2023 гг. По данным издания, музейный комплекс станет филиалом ГИМ. Помимо экспозиции, основанной на коллекциях ГИМ, в музейном центре будут проводится мастер-классы, расположится лекторий, рассказал Левыкин.
Центр планируется построить напротив Новодевичьего монастыря в Хамовниках. Участок под строительство был выделен в пользование музею в марте 2020 г. в рамках организации празднования 500-летия Новодевичьего монастыря, которое состоится в 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выделении этого участка для музейного центра в 2018 г., напомнило издание.