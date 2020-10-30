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На строительство музея истории РПЦ в Хамовниках запросили почти 4 млрд рублей

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Государственный исторический музей (ГИМ) запросил у министерства культуры России деньги на создание экспозиционно-выставочного центра, посвященного истории Русской православной церкви (РПЦ) и Новодевичьего монастыря, сообщает РБК со ссылкой на директора музея Алексея Левыкина.

Запрашиваемую сумму он не раскрыл. Как пояснили в Минкульте, предполагаемая стоимость строительства центра составит 3,8 млрд руб., которые могут быть выделены в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021–2023 гг. По данным издания, музейный комплекс станет филиалом ГИМ. Помимо экспозиции, основанной на коллекциях ГИМ, в музейном центре будут проводится мастер-классы, расположится лекторий, рассказал Левыкин.

Центр планируется построить напротив Новодевичьего монастыря в Хамовниках. Участок под строительство был выделен в пользование музею в марте 2020 г. в рамках организации празднования 500-летия Новодевичьего монастыря, которое состоится в 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выделении этого участка для музейного центра в 2018 г., напомнило издание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных