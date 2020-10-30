Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

АФК «Система» объединит все свои фармактивы в один холдинг

Ведомости

АФК «Система» Владимира Евтушенкова объединяет все свои фармацевтические активы — Alium, «Биоком», «Биннофарм» и «Синтез» в один холдинг, который будет называться «Биннофарм групп», сообщили в пресс-службе компании «Биннофарм».

По словам гендиректора Alium Рустема Муратова, который возглавит будущий фармхолдинг, в результате объединения компания намерена стать вторым (среди отечественных) производителем лекарств в стране с объемом продаж около 25 млрд руб. в год. На первом месте по итогам 2019 г. находится компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина. 

Муратов также отметил, что холдинг будет развивать три направления сбыта продукции — розничное (продажа лекарств в аптеки с помощью-дистрибуторов), тендерное (участие в госзакупках) и экспортное (в том числе, за счет выхода на новые рынки). По словам Муратова, развитие сразу трех каналов сбыта продаж позволит стабилизировать компанию в случае колебания одного из сегментов рынка сбыта. 

С 2018 г. «Система» совместно с ВТБ владеет 64,3% холдинга Alium, созданного в объединении предприятий «Оболенское» и «Биннофарм». В 2019 г. «Система» также купила фармацевтические активы Marathon Group — «Синтез» и ЗАО «Биоком» за 12 млрд руб. В результате сделки «Система» стала владельцем 56,2% пакета активов Marathon, еще еще 32,4% у «Нацимбио» (оставшиеся 11,4% у миноритарных акционеров). 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных