АФК «Система» объединит все свои фармактивы в один холдинг
АФК «Система» Владимира Евтушенкова объединяет все свои фармацевтические активы — Alium, «Биоком», «Биннофарм» и «Синтез» в один холдинг, который будет называться «Биннофарм групп», сообщили в пресс-службе компании «Биннофарм».
По словам гендиректора Alium Рустема Муратова, который возглавит будущий фармхолдинг, в результате объединения компания намерена стать вторым (среди отечественных) производителем лекарств в стране с объемом продаж около 25 млрд руб. в год. На первом месте по итогам 2019 г. находится компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина.
Муратов также отметил, что холдинг будет развивать три направления сбыта продукции — розничное (продажа лекарств в аптеки с помощью-дистрибуторов), тендерное (участие в госзакупках) и экспортное (в том числе, за счет выхода на новые рынки). По словам Муратова, развитие сразу трех каналов сбыта продаж позволит стабилизировать компанию в случае колебания одного из сегментов рынка сбыта.
С 2018 г. «Система» совместно с ВТБ владеет 64,3% холдинга Alium, созданного в объединении предприятий «Оболенское» и «Биннофарм». В 2019 г. «Система» также купила фармацевтические активы Marathon Group — «Синтез» и ЗАО «Биоком» за 12 млрд руб. В результате сделки «Система» стала владельцем 56,2% пакета активов Marathon, еще еще 32,4% у «Нацимбио» (оставшиеся 11,4% у миноритарных акционеров).