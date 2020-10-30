АФК «Система» объединит все свои фармактивы в один холдинг

Муратов также отметил, что холдинг будет развивать три направления сбыта продукции — розничное (продажа лекарств в аптеки с помощью-дистрибуторов), тендерное (участие в госзакупках) и экспортное (в том числе, за счет выхода на новые рынки). По словам Муратова, развитие сразу трех каналов сбыта продаж позволит стабилизировать компанию в случае колебания одного из сегментов рынка сбыта.