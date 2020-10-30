Костин сообщил о планах ВТБ передать проблемные долги «Уралвагонзавода»

«Вы знаете, вообще у нас есть принципиальные решения о том, что эти кредиты все передают в Промсвязьбанк, и кредиты "Уралвагонзавода" — тоже не исключение. Мы уже большую часть их передали. Передали этот кредит, связанный с тем, что заминка вышла там какая-то, что все равно в итоге мы рассчитываем, что все кредиты такого рода компаний — они перейдут туда», — сказал Костин