Костин сообщил о планах ВТБ передать проблемные долги «Уралвагонзавода»
ВТБ намерен передать большую часть кредитов по оборонно-промышленному комплексу Промсвязьбанку и Новикомбанку, в том числе и весь долг «Уралвагонзавода». Об этом заявил журналистам предправления ВТБ Андрей Костин на инвестиционном « ВТБ Капитала» — «Россия зовет!».
Решить проблему с долгами «Уралвагонзавода», сумма которых не раскрывается, сейчас помогает правительство. Из проекта бюджета России на 2021-2023 гг., взятые обязательства в ВТБ и обеспеченные государством гарантии могут быть реструктурированы до 31 декабря 2029 г. Как ранее сообщил РБК, в базе СПАРК есть информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ.
Предметом залога стали права требований денежных средств по договору комиссии на $263 млн (около 20 млрд руб. по текущему курсу), заключенному между «Уралвагонзаводом» и «Рособоронэкспортом». В 2018–2019 гг. было зарегистрировано еще три договора залога оборудования «Уралвагонзаводом» в ВТБ.
«Вы знаете, вообще у нас есть принципиальные решения о том, что эти кредиты все передают в Промсвязьбанк, и кредиты "Уралвагонзавода" — тоже не исключение. Мы уже большую часть их передали. Передали этот кредит, связанный с тем, что заминка вышла там какая-то, что все равно в итоге мы рассчитываем, что все кредиты такого рода компаний — они перейдут туда», — сказал Костин
УВЗ объединяет промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Концерн занимается разработкой и производством артиллерии, бронемашин, подвижного грузового состава, дорожно-строительной и прочей техники. 97,48% завода принадлежит «Ростеху».