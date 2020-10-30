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Костин сообщил о планах ВТБ передать проблемные долги «Уралвагонзавода»

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ВТБ намерен передать большую часть кредитов по оборонно-промышленному комплексу Промсвязьбанку и Новикомбанку, в том числе и весь долг «Уралвагонзавода». Об этом заявил журналистам предправления ВТБ Андрей Костин на инвестиционном « ВТБ Капитала» — «Россия зовет!».

Решить проблему с долгами «Уралвагонзавода», сумма которых не раскрывается, сейчас помогает правительство. Из проекта бюджета России на 2021-2023 гг., взятые обязательства в ВТБ и обеспеченные государством гарантии могут быть реструктурированы до 31 декабря 2029 г. Как ранее сообщил РБК, в базе СПАРК есть информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ.

Предметом залога стали права требований денежных средств по договору комиссии на $263 млн (около 20 млрд руб. по текущему курсу), заключенному между «Уралвагонзаводом» и «Рособоронэкспортом». В 2018–2019 гг. было зарегистрировано еще три договора залога оборудования «Уралвагонзаводом» в ВТБ.

«Вы знаете, вообще у нас есть принципиальные решения о том, что эти кредиты все передают в Промсвязьбанк, и кредиты "Уралвагонзавода" — тоже не исключение. Мы уже большую часть их передали. Передали этот кредит, связанный с тем, что заминка вышла там какая-то, что все равно в итоге мы рассчитываем, что все кредиты такого рода компаний — они перейдут туда», — сказал Костин

УВЗ объединяет промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Концерн занимается разработкой и производством артиллерии, бронемашин, подвижного грузового состава, дорожно-строительной и прочей техники. 97,48% завода принадлежит «Ростеху».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных