Pandora временно закроет почти каждый пятый магазин из-за коронавируса
Датская ювелирная компания Pandora в ноябре текущего года временно закроет 18% своих магазинов по всему миру из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом говорится в промежуточном отчете компании за III квартал. Согласно данным на официальном сайте компании, сейчас у ювелирной сети открыто 2750 магазинов по всему миру, соответственно, в ноябре компания закроет 495 магазинов.
«Недавний рост числа случаев заражения COVID-19 привел к многочисленным ограничительным правительственным директивам и блокировкам розничных магазинов по всему миру. Эти руководящие принципы предполагают, в частности, что все магазины Pandora в Великобритании, Франции и Бельгии временно закрыты или будут закрыты. После объявления о блокировке со 2 ноября 2020 года примерно 18% физической сети магазинов будут временно закрыты, а еще 24% сети будут работать в сокращенные часы работы», — отмечается в отчете.
В компании подчеркнули, что новые ограничительные меры, связанные с коронавирусом, создали неопределенность в отношении продаж в пиковый сезон и прогнозов по итогам года.
«На данный момент Pandora не меняет руководство, но недавние блокировки и потенциальная дальнейшая эскалация COVID-19 представляют собой явный риск ухудшения ситуации», — говорится в заявлении компании.
Выручка компании в III квартале снизилась на 7,81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 4,07 млрд датских крон или $637 млн (по курсу $1=6,3881 датской кроны).
Pandora была создана в 1982 г. в Дании. Компания занимается производством ювелирных украшений из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Самый популярный продукт компании – браслеты с «шармами», то есть деталями с различными символами.