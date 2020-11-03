Pandora временно закроет почти каждый пятый магазин из-за коронавируса

«Недавний рост числа случаев заражения COVID-19 привел к многочисленным ограничительным правительственным директивам и блокировкам розничных магазинов по всему миру. Эти руководящие принципы предполагают, в частности, что все магазины Pandora в Великобритании, Франции и Бельгии временно закрыты или будут закрыты. После объявления о блокировке со 2 ноября 2020 года примерно 18% физической сети магазинов будут временно закрыты, а еще 24% сети будут работать в сокращенные часы работы», — отмечается в отчете.