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Pandora временно закроет почти каждый пятый магазин из-за коронавируса

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Датская ювелирная компания Pandora в ноябре текущего года временно закроет 18% своих магазинов по всему миру из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом говорится в промежуточном отчете компании за III квартал. Согласно данным на официальном сайте компании, сейчас у ювелирной сети открыто 2750 магазинов по всему миру, соответственно, в ноябре компания закроет 495 магазинов. 

«Недавний рост числа случаев заражения COVID-19 привел к многочисленным ограничительным правительственным директивам и блокировкам розничных магазинов по всему миру. Эти руководящие принципы предполагают, в частности, что все магазины Pandora в Великобритании, Франции и Бельгии временно закрыты или будут закрыты. После объявления о блокировке со 2 ноября 2020 года примерно 18% физической сети магазинов будут временно закрыты, а еще 24% сети будут работать в сокращенные часы работы», — отмечается в отчете.

В компании подчеркнули, что новые ограничительные меры, связанные с коронавирусом, создали неопределенность в отношении продаж в пиковый сезон и прогнозов по итогам года.

«На данный момент Pandora не меняет руководство, но недавние блокировки и потенциальная дальнейшая эскалация COVID-19 представляют собой явный риск ухудшения ситуации», — говорится в заявлении компании.

Выручка компании в III квартале снизилась на 7,81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 4,07 млрд датских крон или $637 млн (по курсу $1=6,3881 датской кроны). 

Pandora была создана в 1982 г. в Дании. Компания занимается производством ювелирных украшений из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Самый популярный продукт компании – браслеты с «шармами», то есть деталями с различными символами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных