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Delivery Club начал скрывать номера клиентов после жалобы на курьера

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Сервис доставки еды Delivery Club начал скрывать номера клиентов, сообщила пресс-служба сервиса.

«Delivery Club запустил "анонимайзер", скрывающий реальные номера клиентов в курьерском мобильном приложении», — говорится в сообщении. Если у курьера возникнет необходимость связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует подменный номер вместо реального, он будет действовать только во время выполнения заказа, объяснили в компании.

Аналогичная схема в будущем будет внедрена в клиентском приложении и на сайте сервиса – пользователи смогут увидеть только подменные номера курьеров, добавили в Delivery Club.

Компания анонсировала нововведение в сентябре, после того, как произошел инцидент, в котором курьер предложил одной из клиенток «провести время вместе». В сервисе тогда заверили, что после инцидента курьер был уволен.

Ранее по теме: Delivery Club скроет номера телефонов клиентов после жалобы на курьера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных