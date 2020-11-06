Delivery Club начал скрывать номера клиентов после жалобы на курьера
Сервис доставки еды Delivery Club начал скрывать номера клиентов, сообщила пресс-служба сервиса.
«Delivery Club запустил "анонимайзер", скрывающий реальные номера клиентов в курьерском мобильном приложении», — говорится в сообщении. Если у курьера возникнет необходимость связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует подменный номер вместо реального, он будет действовать только во время выполнения заказа, объяснили в компании.
Аналогичная схема в будущем будет внедрена в клиентском приложении и на сайте сервиса – пользователи смогут увидеть только подменные номера курьеров, добавили в Delivery Club.
Компания анонсировала нововведение в сентябре, после того, как произошел инцидент, в котором курьер предложил одной из клиенток «провести время вместе». В сервисе тогда заверили, что после инцидента курьер был уволен.