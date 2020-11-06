Ритейлеры пообещали сдерживать цены на продукты до Нового года

«Для предотвращения резких колебаний, ориентируясь на снижающуюся покупательную способность населения, торговые сети придерживаются политики сдерживания роста цен...члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики и не считают, что до нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года», — говорится в сообщении ассоциации. В АКОРТ подчеркнули, что будут так поступать, «несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции».