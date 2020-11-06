Ритейлеры пообещали сдерживать цены на продукты до Нового года
Российские торговые сети планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары вплоть до Нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
«Для предотвращения резких колебаний, ориентируясь на снижающуюся покупательную способность населения, торговые сети придерживаются политики сдерживания роста цен...члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики и не считают, что до нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года», — говорится в сообщении ассоциации. В АКОРТ подчеркнули, что будут так поступать, «несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции».
В ассоциации добавили, что запросы производителей и поставщиков на изменение закупочных цен рассматриваются в индивидуальном порядке с привлечением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В качестве допустимых оснований для изменения цен в связи с ростом издержек рассматриваются уровень инфляции, урожай, колебания курса рубля, рост тарифов естественных монополий и цен на энергоносители, а также изменения в законодательстве.
2 ноября «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что продуктовые ритейлеры вводят мораторий на повышение закупочных цен, чтобы не поднимать их в рознице и перекладывать на потребителей. По данным собеседников издания, так поступила сеть «Верный» основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева, неформальный мораторий также может действовать в «Магните».
В X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») опровергли существование моратория, отметив, что за счет собственной маржи демпфируют рост цен поставщиков в течение нескольких недель после обновления стоимости. В «Ленте» также сообщили об отсутствии моратория.