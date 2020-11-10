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В Польще сообщили о заявке «Газпрома» на повышение цены на газ

Ведомости

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» предложил повысить цену на поставляемый Польше газ в ответ на предложение польской газовой компании PGNiG снизить цену на газ с 1 ноября 2020 г., сообщила PGNiG.

«По мнению компании, запрос "Газпрома" о проведении переговоров, направленный в ответ на запрос компании о проведении переговоров, не оправдан и не соответствует формальным требованиям, указанным в "Ямальском контракте", и, следовательно, не имеет силы», — отметили в PGNiG (цитата по «Интерфакс»). 

Ранее «Ведомости» сообщили, что польская компания потребовала у «Газпрома» скидку на газ с 1 ноября 2020 г.

Между «Газпромом» и PGNiG действует долгосрочный контракт, заключенный 25 сентября 1996 г. Он предусматривает поставки 9,8 млрд кубометров газа ежегодно, причем минимально PGNiG должна покупать 8,7 млрд кубометров. Контракт действует до конца 2022 г.

В начале 2014 г. PGNiG обратилась в «Газпром» с просьбой о снижении цен. Не получив согласия, PGNiG подала в суд. В марте 2020 г. Стокгольмский арбитраж принял решение о пересмотре цены задним числом, обязав «Газпром» выплатить польской компании $1,5 млрд в виде компенсации за высокие цены с 1 ноября 2014 г. по 29 февраля 2020 г. «Газпром» в конце июня произвел выплату, при этом обжаловав решение арбитража.

Ранее по теме: Польша требует скидку у «Газпрома»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных