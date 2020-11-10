В Польще сообщили о заявке «Газпрома» на повышение цены на газ

В начале 2014 г. PGNiG обратилась в «Газпром» с просьбой о снижении цен. Не получив согласия, PGNiG подала в суд. В марте 2020 г. Стокгольмский арбитраж принял решение о пересмотре цены задним числом, обязав «Газпром» выплатить польской компании $1,5 млрд в виде компенсации за высокие цены с 1 ноября 2014 г. по 29 февраля 2020 г. «Газпром» в конце июня произвел выплату, при этом обжаловав решение арбитража.