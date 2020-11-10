В Польще сообщили о заявке «Газпрома» на повышение цены на газ
«По мнению компании, запрос "Газпрома" о проведении переговоров, направленный в ответ на запрос компании о проведении переговоров, не оправдан и не соответствует формальным требованиям, указанным в "Ямальском контракте", и, следовательно, не имеет силы», — отметили в PGNiG (цитата по «Интерфакс»).
Между «Газпромом» и PGNiG действует долгосрочный контракт, заключенный 25 сентября 1996 г. Он предусматривает поставки 9,8 млрд кубометров газа ежегодно, причем минимально PGNiG должна покупать 8,7 млрд кубометров. Контракт действует до конца 2022 г.
В начале 2014 г. PGNiG обратилась в «Газпром» с просьбой о снижении цен. Не получив согласия, PGNiG подала в суд. В марте 2020 г. Стокгольмский арбитраж принял решение о пересмотре цены задним числом, обязав «Газпром» выплатить польской компании $1,5 млрд в виде компенсации за высокие цены с 1 ноября 2014 г. по 29 февраля 2020 г. «Газпром» в конце июня произвел выплату, при этом обжаловав решение арбитража.