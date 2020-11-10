Оптимизм российских компаний достиг минимума за 11 лет

Разница между долей компаний, которые ждут роста отпускных цен, и долей компаний, ждущих падения, выросла до самого высокого уровня за год — +32%. По мнению экономиста IHS Markit Шиана Джонса, такой показатель связан с тем, что бизнес стремится компенсировать потенциально более высокие расходы. Прогноз по найму работников в октябре 2020 г. стал самым низким с начала 2016 г. и составил +4%. Среди производителей товаров показатель по найму работников снизился до минимума за 10 лет и составил +3%.