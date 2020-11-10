Оптимизм российских компаний достиг минимума за 11 лет
Настроения частного бизнеса в России осенью резко снизились и достигли минимального значения с 2009 г., сообщил РБК со ссылкой на опрос консалтинговой компании IHS Markit. По данным опроса, большинство компаний планируют повышение отпускных цен, чтобы компенсировать прогнозируемый рост издержек, доля готовых инвестировать в ближайший год компаний впервые за 11 лет оказалась ниже доли не готовых к инвестициям.
Консалтинговая компания рассчитывает показатель оптимизма бизнеса как разницу между долей компаний, которые планируют увеличение производства в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада выпуска. В октябре 2020 г. разница составляла +6% в пользу оптимистов, в июне показатель составлял +20%. Результат октября 2020 г. стал самым низким с октября 2009 г., отметили аналитики.
Экономист IHS Markit Шиан Джонс пояснил, что на ожидания бизнеса по уровню производства, занятости и инвестиций на следующий год повлияло воздействие пандемии на спрос и деловую активность.
Разница между долей компаний, которые ждут роста отпускных цен, и долей компаний, ждущих падения, выросла до самого высокого уровня за год — +32%. По мнению экономиста IHS Markit Шиана Джонса, такой показатель связан с тем, что бизнес стремится компенсировать потенциально более высокие расходы. Прогноз по найму работников в октябре 2020 г. стал самым низким с начала 2016 г. и составил +4%. Среди производителей товаров показатель по найму работников снизился до минимума за 10 лет и составил +3%.
Наибольший уровень пессимизма компании показали в отношении планов инвестирования в ближайший год. Впервые с января 2009 года сальдо между долей компаний, которые планируют инвестиции, и долей не планирующих вкладывать деньги в ближайший год ушло в отрицательные значения и составило -1%.