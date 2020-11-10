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S7 запускает чартерные рейсы во Францию, Испанию и Италию

Ведомости

S7 Airlines с 13 по 15 ноября откроет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию, и Италию для российских и иностранных граждан, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщается на сайте компании.

«S7 Airlines еженедельно планирует выполнять чартерные рейсы из Москвы в города Франции (Париж и Ницца), Испании (Аликанте и Барселона) и Италии (Верона)», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, перелет на чартерных рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или граждан с видом на жительство. Отмечается, что авиабилеты могут приобрести как россияне, так и иностранные граждане, которые имеют право на въезд в Россию. При этом иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до перелета.

13 ноября стартует рейс Москва—Аликанте—Москва, 14 ноября начнутся рейсы Москва—Верона—Москва и Москва—Ницца—Москва, 15 ноября откроются рейсы Москва-Париж—Москва и Москва—Барселона—Москва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных