S7 запускает чартерные рейсы во Францию, Испанию и Италию

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, перелет на чартерных рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или граждан с видом на жительство. Отмечается, что авиабилеты могут приобрести как россияне, так и иностранные граждане, которые имеют право на въезд в Россию. При этом иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до перелета.