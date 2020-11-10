S7 запускает чартерные рейсы во Францию, Испанию и Италию
S7 Airlines с 13 по 15 ноября откроет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию, и Италию для российских и иностранных граждан, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщается на сайте компании.
«S7 Airlines еженедельно планирует выполнять чартерные рейсы из Москвы в города Франции (Париж и Ницца), Испании (Аликанте и Барселона) и Италии (Верона)», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе перевозчика, перелет на чартерных рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или граждан с видом на жительство. Отмечается, что авиабилеты могут приобрести как россияне, так и иностранные граждане, которые имеют право на въезд в Россию. При этом иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до перелета.
13 ноября стартует рейс Москва—Аликанте—Москва, 14 ноября начнутся рейсы Москва—Верона—Москва и Москва—Ницца—Москва, 15 ноября откроются рейсы Москва-Париж—Москва и Москва—Барселона—Москва.