В России завершили постройку первого МС-21 с российскими двигателями

Позднее самолет пройдет летные испытания с российскими двигателями. В рамках подготовки к первому полету специалисты проведут проверки систем лайнера, отработают наземный запуск силовой установки, а также протестируют самолет и двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.