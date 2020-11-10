В России завершили постройку первого МС-21 с российскими двигателями
Корпорация «Иркут» завершила сборку первого самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба «Ростеха».
«6 ноября самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода», — говорится в сообщении компании.
Позднее самолет пройдет летные испытания с российскими двигателями. В рамках подготовки к первому полету специалисты проведут проверки систем лайнера, отработают наземный запуск силовой установки, а также протестируют самолет и двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.
МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г.