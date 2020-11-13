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ФАС выявила попытки создать в России «сахарный картель»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила документы, которые подтверждают намерение создавать картель среди участников на рынке сахара, рассказал в интервью «РИА Новости» начальник управления по борьбе с картелями антимонопольного регулятора Андрей Тенишев.

«Мы нашли документы о том, что планировалось создание картеля. Не буду говорить, между кем и кем — но такие материалы есть. Но заметьте, я сказал "планировалось" — это не значит, что он был создан, что он есть. Но версию о том, были ли реализованы планы наших сахарных заводчиков, сахаропоставщиков, мы сейчас проверяем. Проверяем тщательно», — сказал он.

Тенишев отметил, что в случае, если картель будет доказан, его участникам могут грозить штрафы в размере 15% оборота компании на рынке сахара, а виновным топ-менеджерам — уголовная ответственность. Сейчас, по его словам, продолжается проверка, которая может закончиться в конце этого, начале следующего года.

По данным Росстата, сахар в октябре подорожал к сентябрю на 18,3%, а к 9 ноября — на 62% по сравнению с началом года. Скачок цен на сахар в России был и весной: например, за март — на 13,5%. ФАС в начале апреля сообщала, что получает жалобы на изменение цен по широкому спектру товаров, включая сахар. В ФАС отмечали, что рост цен на лимоны связан не только с сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, а для роста цен на сахар «нет объективных экономических причин».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных