ФАС выявила попытки создать в России «сахарный картель»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила документы, которые подтверждают намерение создавать картель среди участников на рынке сахара, рассказал в интервью «РИА Новости» начальник управления по борьбе с картелями антимонопольного регулятора Андрей Тенишев.
«Мы нашли документы о том, что планировалось создание картеля. Не буду говорить, между кем и кем — но такие материалы есть. Но заметьте, я сказал "планировалось" — это не значит, что он был создан, что он есть. Но версию о том, были ли реализованы планы наших сахарных заводчиков, сахаропоставщиков, мы сейчас проверяем. Проверяем тщательно», — сказал он.
Тенишев отметил, что в случае, если картель будет доказан, его участникам могут грозить штрафы в размере 15% оборота компании на рынке сахара, а виновным топ-менеджерам — уголовная ответственность. Сейчас, по его словам, продолжается проверка, которая может закончиться в конце этого, начале следующего года.
По данным Росстата, сахар в октябре подорожал к сентябрю на 18,3%, а к 9 ноября — на 62% по сравнению с началом года. Скачок цен на сахар в России был и весной: например, за март — на 13,5%. ФАС в начале апреля сообщала, что получает жалобы на изменение цен по широкому спектру товаров, включая сахар. В ФАС отмечали, что рост цен на лимоны связан не только с сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, а для роста цен на сахар «нет объективных экономических причин».