ФАС выявила попытки создать в России «сахарный картель»

«Мы нашли документы о том, что планировалось создание картеля. Не буду говорить, между кем и кем — но такие материалы есть. Но заметьте, я сказал "планировалось" — это не значит, что он был создан, что он есть. Но версию о том, были ли реализованы планы наших сахарных заводчиков, сахаропоставщиков, мы сейчас проверяем. Проверяем тщательно», — сказал он.