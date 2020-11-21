Правительство обновило правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года. Она напомнила, что по тогам прошлого года доходы отрасли от въездного туризма составили около $11 млрд. Руководитель Ростуризма подчеркнула, что российская туристическая отрасль «выстояла» в результате пандемии коронавируса, крупных и резонансных банкротств туркомпаний не было.