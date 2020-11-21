Правительство обновило правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса
Правительство России обновило правила возмещения расходов туроператоров по возврату туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, убрав из них привязку к дате введения ограничений в конкретной стране.
В пресс-службе правительства пояснили, что на поддержку туристической отрасли было выделено 3,5 млрд руб., которые должны были направляться на частичное возмещение стоимости невозвратных билетов и компенсацию затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Прежде в правилах получения господдержки действовало условие, по которому субсидию могли получить только туроператоры, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания, однако туроператоры последовали рекомендациям Роспотребнадзора и начала вывоз российских туристов раньше.
«Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года. Она напомнила, что по тогам прошлого года доходы отрасли от въездного туризма составили около $11 млрд. Руководитель Ростуризма подчеркнула, что российская туристическая отрасль «выстояла» в результате пандемии коронавируса, крупных и резонансных банкротств туркомпаний не было.