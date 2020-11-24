Торги бумагами Ozon в ходе IPO на бирже Nasdaq открылись ростом на 40%
Американские депозитарные акции онлайн-ритейлера Ozon в первые минуты IPO на американской бирже Nasdaq подорожали на 41,6% к первоначальной цене размещения, свидетельствуют данные торгов. Первоначальная цена размещения составляла $30.
Ранее торги ADS Ozon открылись на Мосбирже. В первые минуты они выросли к цене IPO на 32%. На максимуме цена за бумагу достигла 3165 руб. В 20.15 мск, изначальная цена размещения составляла 2395 руб. Бумаги онлайн-ритейлера с сегодняшнего дня также торгуются на Санкт-Петербургской бирже.
Всего в ходе IPO на Nasdaq Ozon выпустил 33 млн ADS. Он планирует привлечь $990 млн. 17 ноября Ozon сообщал, что после IPO у него будет 181,63 млн акций, если андеррайтеры также воспользуются правом на покупку. Ранее источник «Ведомостей», знакомый с ходом размещения, сообщал, что рыночная капитализация ритейлера в ходе IPO может составить до $5,5 млрд.
Ozon — старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 г. составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам 9 месяцев выросло на 130% год к году и составило 44,3 млн. На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.