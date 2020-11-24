Глава РФПИ допустил запуск производства российской вакцины в Германии

Несмотря на то, что рынок Евросоюза будет сложным по политическим причинам, РФПИ продолжит работать с ним по вопросу производства вакцины. «Мы подали заявку на одобрение Европейской медицинской ассоциации 22 октября этого года и будем с ними двигаться по процессам», — отметил Дмитриев.