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Глава РФПИ допустил запуск производства российской вакцины в Германии

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут начать производить в Германии, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

«На этой неделе мы ожидаем визит большой делегации из Франции и работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии», — сказал Дмитриев. 

Несмотря на то, что рынок Евросоюза будет сложным по политическим причинам, РФПИ продолжит работать с ним по вопросу производства вакцины. «Мы подали заявку на одобрение Европейской медицинской ассоциации 22 октября этого года и будем с ними двигаться по процессам», — отметил Дмитриев.

По его словам, более 40 стран подали заявки на производство российской вакцины, ее начали производить в четырех странах — Южной Корее, Бразилии, Индии и Китае. Первой среди европейских стран проявила интерес к вакцине из России Венгрия.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В конце октября РФПИ направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины.

Ранее по теме: В РФПИ назвали примерную стоимость одной дозы «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных