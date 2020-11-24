Глава РФПИ допустил запуск производства российской вакцины в Германии
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут начать производить в Германии, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
«На этой неделе мы ожидаем визит большой делегации из Франции и работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии», — сказал Дмитриев.
Несмотря на то, что рынок Евросоюза будет сложным по политическим причинам, РФПИ продолжит работать с ним по вопросу производства вакцины. «Мы подали заявку на одобрение Европейской медицинской ассоциации 22 октября этого года и будем с ними двигаться по процессам», — отметил Дмитриев.
По его словам, более 40 стран подали заявки на производство российской вакцины, ее начали производить в четырех странах — Южной Корее, Бразилии, Индии и Китае. Первой среди европейских стран проявила интерес к вакцине из России Венгрия.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В конце октября РФПИ направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины.