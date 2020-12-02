Газпромбанк закрыл сделку по продаже Эльгинского угольного проекта

Досрочное исполнение опциона «А-Проперти» стало возможным в том числе благодаря достигнутым в последнее время высоким показателям добычи, которые позволили выйти на рекордные для предприятия значения в 12 млн т в годовом выражении, прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.