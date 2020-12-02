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Газпромбанк закрыл сделку по продаже Эльгинского угольного проекта

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Газпромбанк завершил сделку по продаже 49% Эльгинского угольного проекта компании «А-Проперти» за 45 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. С учетом предыдущей покупки доли ПАО «Мечел» «А-Проперти» стала владельцем 100% активов угольного комплекса. 

Владелец компании «А-Проперти» Альберт Авдолян отметил, что компания планирует развивать инфраструктуру Эльгинского угольного комплекса. В 2021 г. планируется увеличить провозную способность железной дороги Эльга-Улак до 24 млн т и увеличить добычу и отгрузку до 18 млн т угля. 

Досрочное исполнение опциона «А-Проперти» стало возможным в том числе благодаря достигнутым в последнее время высоким показателям добычи, которые позволили выйти на рекордные для предприятия значения в 12 млн т в годовом выражении, прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. 

По результатам 2020 г., были существенно улучшены операционные показатели комплекса, в том числе оптимизированы операционные расходы, погашен долг по налогам и внешним обязательствам перед подрядчиками и усилена управленческая команда, добавили в пресс-службе Газпромбанка.

Эльга — это крупнейшее месторождение коксующегося угля в Якутии. Компания «А-Проперти» ранее купила по 51% в компаниях, которые реализуют проект в Эльге: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». Сумма сделки составила 89 млрд руб. Также «А-Проперти» погасила задолженность Эльги перед ВЭБ.РФ в размере $107 млн. Общая сумма сделки, таким образом, составила 142 млрд руб., пояснял представитель «А-Проперти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных