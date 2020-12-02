Газпромбанк закрыл сделку по продаже Эльгинского угольного проекта
Газпромбанк завершил сделку по продаже 49% Эльгинского угольного проекта компании «А-Проперти» за 45 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. С учетом предыдущей покупки доли ПАО «Мечел» «А-Проперти» стала владельцем 100% активов угольного комплекса.
Владелец компании «А-Проперти» Альберт Авдолян отметил, что компания планирует развивать инфраструктуру Эльгинского угольного комплекса. В 2021 г. планируется увеличить провозную способность железной дороги Эльга-Улак до 24 млн т и увеличить добычу и отгрузку до 18 млн т угля.
Досрочное исполнение опциона «А-Проперти» стало возможным в том числе благодаря достигнутым в последнее время высоким показателям добычи, которые позволили выйти на рекордные для предприятия значения в 12 млн т в годовом выражении, прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.
По результатам 2020 г., были существенно улучшены операционные показатели комплекса, в том числе оптимизированы операционные расходы, погашен долг по налогам и внешним обязательствам перед подрядчиками и усилена управленческая команда, добавили в пресс-службе Газпромбанка.
Эльга — это крупнейшее месторождение коксующегося угля в Якутии. Компания «А-Проперти» ранее купила по 51% в компаниях, которые реализуют проект в Эльге: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». Сумма сделки составила 89 млрд руб. Также «А-Проперти» погасила задолженность Эльги перед ВЭБ.РФ в размере $107 млн. Общая сумма сделки, таким образом, составила 142 млрд руб., пояснял представитель «А-Проперти».