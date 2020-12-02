Bloomberg узнал о предупреждении Маска об угрозе падения акций Tesla
Основатель Tesla Илон Маск предупредил сотрудников компании о возможном падении стоимости ее акций в случае возникновения у инвесторов опасений по поводу их доходности. Об этом он уведомил в электронном письме, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
«Если посмотреть на нашу фактическую рентабельность, то она очень низкая — около 1% за последний год. Инвесторы дают нам много кредитов для наращивания прибыльности в будущем, но если в какой-то момент они придут к выводу, что этого не произойдет, наши акции немедленно обваляться как суфле под кувалдой», — цитирует агентство Маска.
В связи с этим предприниматель призвал работников компании активизировать усилия по сокращению расходов и выполнить все взятые на себя обязательства, в том числе достичь поставленной цели по выпуску 500 тыс. автомобилей в этом году.
Ранее в ноябре рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla впервые в истории превысила $500 млрд, свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq. С 21 декабря бумаги компании должны войти в индекс S&P500, в корзину которого включено 505 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.