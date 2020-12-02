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Bloomberg узнал о предупреждении Маска об угрозе падения акций Tesla

Ведомости

Основатель Tesla Илон Маск предупредил сотрудников компании о возможном падении стоимости ее акций в случае возникновения у инвесторов опасений по поводу их доходности. Об этом он уведомил в электронном письме, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

«Если посмотреть на нашу фактическую рентабельность, то она очень низкая — около 1% за последний год. Инвесторы дают нам много кредитов для наращивания прибыльности в будущем, но если в какой-то момент они придут к выводу, что этого не произойдет, наши акции немедленно обваляться как суфле под кувалдой», — цитирует агентство Маска. 

В связи с этим предприниматель призвал работников компании активизировать усилия по сокращению расходов и выполнить все взятые на себя обязательства, в том числе достичь поставленной цели по выпуску 500 тыс. автомобилей в этом году.

Ранее в ноябре рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla впервые в истории превысила $500 млрд, свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq. С 21 декабря бумаги компании должны войти в индекс S&P500, в корзину которого включено 505 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.

Ранее по теме: Рыночная капитализация Tesla впервые в истории превысила $500 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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