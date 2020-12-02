Bloomberg узнал о предупреждении Маска об угрозе падения акций Tesla

«Если посмотреть на нашу фактическую рентабельность, то она очень низкая — около 1% за последний год. Инвесторы дают нам много кредитов для наращивания прибыльности в будущем, но если в какой-то момент они придут к выводу, что этого не произойдет, наши акции немедленно обваляться как суфле под кувалдой», — цитирует агентство Маска.