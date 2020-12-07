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«Ростех» прокомментировал иск пострадавших в аварии SSJ100 к поставщику шасси

Ведомости

Подготовка иска к французскому производителю шасси российского пассажирского самолета SSJ100 в связи с катастрофой в аэропорту в «Шереметьево» в 2019 г. не оправдана, так как к аварии привели нарушения техники пилотирования, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Ростеха».

В госкорпорации отметили, что согласно заключению Международного авиационного комитета (МАК), к катастрофе «привели существенные проблемы с техникой пилотирования». «Очевидно, что каким бы ни был надежным самолет, если на нем совершать многократные кульбиты по взлетной полосе с запредельными перегрузками, никакие шасси, никакая начинка не выдержат», — говорится в комментарии пресс-службы «Ростеха».

Ранее адвокаты 35 родственников погибших и пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево» сообщили, что готовят иск в Версальский суд к поставщикам шасси для самолета SSJ-100. По словам адвокатов, в иске причиной пожара, возникшего при посадке самолета, стала ошибка в проектировании системы уборки-выпуска шасси. По российским стандартам разрушение шасси не должно приводить к течи из топливного бака и пожару.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший рейсом Москва-Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» сразу после вылета 5 мая 2019 г. После жесткой посадки он загорелся, в результате чего погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Генпрокуратура предъявила обвинение пилоту Денису Евдокимову в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. По версии следствия, он нарушил правила посадки самолета, что привело к перегрузке и крушению. Пилот не признает вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных