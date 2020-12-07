«Ростех» прокомментировал иск пострадавших в аварии SSJ100 к поставщику шасси

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший рейсом Москва-Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» сразу после вылета 5 мая 2019 г. После жесткой посадки он загорелся, в результате чего погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Генпрокуратура предъявила обвинение пилоту Денису Евдокимову в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. По версии следствия, он нарушил правила посадки самолета, что привело к перегрузке и крушению. Пилот не признает вину.