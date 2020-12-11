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«Тинькофф-банк» сообщил о сбоях в работе мобильного приложения

Ведомости

Некоторые клиенты «Тинькофф-банка», использующие смартфоны на операционной системе Android, испытывают трудности с работой мобильного приложения, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации. 

«Сейчас есть затруднения у пользователей мобильного приложения на Android. Они связаны с интерфейсом приложения, в частности – отображением информации по счетам. Всего затронуло около 1 тысячи пользователей», — заявили в банке.

В банке уточнили, что сбой будет скоро устранен, добавив, что платежи и операции можно осуществлять «в рабочем режиме».

Ранее сегодня некоторые пользователи мобильного приложения «Тинькофф-банка» пожаловались на сбои. По данным портала Downdetector, 65% из них заявили о невозможности войти в систему, еще 26% сообщили о нарушении работы всех сервисов. 7% отметили, что не могут перевести деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных