«Тинькофф-банк» сообщил о сбоях в работе мобильного приложения
Некоторые клиенты «Тинькофф-банка», использующие смартфоны на операционной системе Android, испытывают трудности с работой мобильного приложения, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
«Сейчас есть затруднения у пользователей мобильного приложения на Android. Они связаны с интерфейсом приложения, в частности – отображением информации по счетам. Всего затронуло около 1 тысячи пользователей», — заявили в банке.
В банке уточнили, что сбой будет скоро устранен, добавив, что платежи и операции можно осуществлять «в рабочем режиме».
Ранее сегодня некоторые пользователи мобильного приложения «Тинькофф-банка» пожаловались на сбои. По данным портала Downdetector, 65% из них заявили о невозможности войти в систему, еще 26% сообщили о нарушении работы всех сервисов. 7% отметили, что не могут перевести деньги.