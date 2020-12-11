«Тинькофф-банк» сообщил о сбоях в работе мобильного приложения

Ранее сегодня некоторые пользователи мобильного приложения «Тинькофф-банка» пожаловались на сбои. По данным портала Downdetector, 65% из них заявили о невозможности войти в систему, еще 26% сообщили о нарушении работы всех сервисов. 7% отметили, что не могут перевести деньги.