«Победа» разрешила суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Транспортная прокуратура опротестовала запрет авиакомпании «Победа» суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров и добилась, чтобы компания изменила правила, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
«По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона, и пассажирам предоставлена возможность объединять вес багажа», — цитирует ТАСС Короткову.
Ранее «Победа» увеличила допустимый вес багажа на борту до 32 кг. До этого багаж свыше 20 кг (одно место) к перевозке не принимался: был возможен провоз багажа весом только до 10 или до 20 кг.