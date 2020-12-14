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«Победа» разрешила суммировать багаж летящих вместе пассажиров

Ведомости

Транспортная прокуратура опротестовала запрет авиакомпании «Победа» суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров и добилась, чтобы компания изменила правила, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона, и пассажирам предоставлена возможность объединять вес багажа», — цитирует ТАСС Короткову.

Ранее «Победа» увеличила допустимый вес багажа на борту до 32 кг. До этого багаж свыше 20 кг (одно место) к перевозке не принимался: был возможен провоз багажа весом только до 10 или до 20 кг.

Ранее по теме: «Победа» увеличила допустимый вес багажа до 32 кг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных