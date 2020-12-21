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В Ростуризме оценили убытки туротрасли по итогам года в 2,1 трлн рублей

Ведомости

Оборот туристической отрасли в России по итогам 2020 г. сократится на 60% по сравнению с показателем прошлого года — на 2,1 трлн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«В этом году общее падение будет не более 60%, или 2,1 трлн руб. в деньгах. Падение могло бы быть больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли и восстановить его до 1,6 трлн руб.», — сообщили в ведомстве.

При этом в Ростуризме подчеркнули: Россия вошла в тройку лидеров среди стран «большой двадцатки» по темпам восстановления оборота внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции. В других странах, как отмечает ведомство, этот показатель сократился на 80% и выше.

При рассмотрении внутреннего туризма отдельно, по итогам уходящего года в России удалось достичь восстановления 60% показателей 2019 г. — оборот сократился на 40%. В свою очередь курортные города и природные территории потеряли лишь 10-15% от прошлогоднего уровня. Наиболее сильно индустрия пострадала в крупных городах, где туристический бизнес находится в зависимости от деловых мероприятий, добавили в Ростуризме.

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), потери мировой туристической отрасли за десять месяцев 2020 г. составили $935 млрд. По итогам года число международных путешествий сократится на 70-75%, а потери отрасли составят около $1,1 трлн. Это, как отмечают в организации, может привести к экономическим потерям в размере $2 трлн в мировом ВВП.

В свою очередь руководитель Ростуризма Зарина Догузова в октябре заявляла, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года.

Ранее по теме: ООН оценила потери мировой туристической отрасли в $935 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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