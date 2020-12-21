В Ростуризме оценили убытки туротрасли по итогам года в 2,1 трлн рублей
Оборот туристической отрасли в России по итогам 2020 г. сократится на 60% по сравнению с показателем прошлого года — на 2,1 трлн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
«В этом году общее падение будет не более 60%, или 2,1 трлн руб. в деньгах. Падение могло бы быть больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли и восстановить его до 1,6 трлн руб.», — сообщили в ведомстве.
При этом в Ростуризме подчеркнули: Россия вошла в тройку лидеров среди стран «большой двадцатки» по темпам восстановления оборота внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции. В других странах, как отмечает ведомство, этот показатель сократился на 80% и выше.
При рассмотрении внутреннего туризма отдельно, по итогам уходящего года в России удалось достичь восстановления 60% показателей 2019 г. — оборот сократился на 40%. В свою очередь курортные города и природные территории потеряли лишь 10-15% от прошлогоднего уровня. Наиболее сильно индустрия пострадала в крупных городах, где туристический бизнес находится в зависимости от деловых мероприятий, добавили в Ростуризме.
По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), потери мировой туристической отрасли за десять месяцев 2020 г. составили $935 млрд. По итогам года число международных путешествий сократится на 70-75%, а потери отрасли составят около $1,1 трлн. Это, как отмечают в организации, может привести к экономическим потерям в размере $2 трлн в мировом ВВП.
В свою очередь руководитель Ростуризма Зарина Догузова в октябре заявляла, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года.