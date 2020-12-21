В Ростуризме оценили убытки туротрасли по итогам года в 2,1 трлн рублей

«В этом году общее падение будет не более 60%, или 2,1 трлн руб. в деньгах. Падение могло бы быть больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли и восстановить его до 1,6 трлн руб.», — сообщили в ведомстве.