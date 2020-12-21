S7 объявила об открытии чартерных рейсов в Мюнхен, Рим и Милан

«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Германии (Мюнхен) и Италии (Рим, Милан)», — говорится в сообщении. Отмечается, что к перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений.