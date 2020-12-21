S7 объявила об открытии чартерных рейсов в Мюнхен, Рим и Милан
S7 Airlines с конца декабря открывает продажу билетов на чартерные рейсы в Мюнхен, Рим и Милан, сообщила компания.
«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Германии (Мюнхен) и Италии (Рим, Милан)», — говорится в сообщении. Отмечается, что к перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений.
Согласно заявлению компании, рейс Москва — Мюнхен — Москва будет совершаться по понедельникам, начиная с 28 декабря. Рейс Москва — Рим — Москва — по вторникам с 29 декабря. Рейс Москва — Милан — Москва — по средам с 30 декабря.
Ранее S7 Airlines сообщала, что с 13 по 15 ноября откроет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию и Италию для российских и иностранных граждан, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений.
Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселону, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.