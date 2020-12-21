AstraZeneca и Центр Гамалеи подписали меморандум о сотрудничестве
Англо-шведская компания AstraZeneca, научный центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». При подписании меморандума в режиме видеосвязи присутствовал президент России Владимир Путин.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что AstraZeneca начнет клинические испытания комбинированного препарата в трех странах, в том числе странах СНГ и Ближнего Востока.
11 декабря AstraZeneca и центр Гамалеи сообщили о начале клинических испытаний комбинированного применения своих вакцин от коронавируса.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
AstraZeneca сообщила, что эффективность вакцины от коронавируса, разработанной ею совместно с учеными Оксфордского университета, составила в среднем 70%. По данным Bloomberg, компания проведет дополнительное глобальное испытание для оценки эффективности своей вакцины.