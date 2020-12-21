ФАС выявила нарушения в работе Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала онлайн-агрегатор по поиску жилья Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства из-за требований к отелям по гарантии лучшей цены. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Антимонопольный регулятор потребует от Booking исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете цен на гостиничные услуги.
«Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения», — отмечается в сообщении.
Таким образом, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.
«Указанные действия Booking.com по навязыванию средствам размещения невыгодных условий договоров приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации. Также они ущемляют интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности», — отметили в ведомстве.
В феврале 2019 г. «Опора России» пожаловалась тогдашнему главе ФАС Игорю Артемьеву на то, что Booking.com навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения, и попросила ФАС проверить деятельность сервиса. После этого – в ноябре 2019 г. – ФАС вынесла Booking.com предупреждение, потребовав исключить из соглашений с российскими компаниями, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен. Как отмечала служба, условие о паритете, по которому цена на размещение на любом ресурсе не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению конкуренции на рынке.
В ноябре 2019 г. «Опора России» снова пожаловалась главе ведомства на то, что сервис бронирования не исполняет предписание ФАС.