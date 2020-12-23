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Власти США обвинили Ripple в незаконной продаже токенов на $1,3 млрд

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила платформу Ripple в получении $1,3 млрд путем незаконной продажи ценных бумаг под видом токенов XRP, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«[SEC] подала иск против Ripple Labs Inc. и двух ее руководителей, которые также являются крупными держателями ценных бумаг, утверждая, что они привлекли более $1,3 млрдчерез незарегистрированное, текущее предложение ценных бумаг цифровых активов», — говорится в сообщении. Регулятор пояснил, что кроме компании обвинения касаются ее сооснователя и исполнительного директора Кристиана Ларсена, а также гендиректора Брэда Гарлингхауса.

«Ripple привлекала средства, начиная с 2013 года, путем продажи цифровых активов, известных как XRP, в рамках предложения незарегистрированных ценных бумаг инвесторам в США и во всем мире», говорится в сообщении SEC. По данным регулятора, Ларсен и Гарлингхаус лично продали XRP на общую сумму около $600 млн.

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SEC подала жалобу в федеральный окружной суд Манхэттена о нарушении положений о регистрации Закона о ценных бумагах 1933 г. Регулятор требует судебного запрета, изъятия незаконных доходов с процентом до принятия решения и взыскания штрафов.

Ripple используется в качестве посредника, а также для поддержки работы одноименной платежной системы. Ripple выпустила всего 100 млрд токенов XRP. В 2017 г. компания заморозила 55 млрд монет и с тех пор разблокирует по 1 млрд XRP каждый месяц. В начале декабря компания заявила о намерении сжечь токены на $29 млрд, чтобы повысить курс криптовалюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных