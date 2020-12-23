Власти США обвинили Ripple в незаконной продаже токенов на $1,3 млрд

Ripple используется в качестве посредника, а также для поддержки работы одноименной платежной системы. Ripple выпустила всего 100 млрд токенов XRP. В 2017 г. компания заморозила 55 млрд монет и с тех пор разблокирует по 1 млрд XRP каждый месяц. В начале декабря компания заявила о намерении сжечь токены на $29 млрд, чтобы повысить курс криптовалюты.