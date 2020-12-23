Власти США обвинили Ripple в незаконной продаже токенов на $1,3 млрд
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила платформу Ripple в получении $1,3 млрд путем незаконной продажи ценных бумаг под видом токенов XRP, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
«[SEC] подала иск против Ripple Labs Inc. и двух ее руководителей, которые также являются крупными держателями ценных бумаг, утверждая, что они привлекли более $1,3 млрдчерез незарегистрированное, текущее предложение ценных бумаг цифровых активов», — говорится в сообщении. Регулятор пояснил, что кроме компании обвинения касаются ее сооснователя и исполнительного директора Кристиана Ларсена, а также гендиректора Брэда Гарлингхауса.
«Ripple привлекала средства, начиная с 2013 года, путем продажи цифровых активов, известных как XRP, в рамках предложения незарегистрированных ценных бумаг инвесторам в США и во всем мире», говорится в сообщении SEC. По данным регулятора, Ларсен и Гарлингхаус лично продали XRP на общую сумму около $600 млн.
SEC подала жалобу в федеральный окружной суд Манхэттена о нарушении положений о регистрации Закона о ценных бумагах 1933 г. Регулятор требует судебного запрета, изъятия незаконных доходов с процентом до принятия решения и взыскания штрафов.
Ripple используется в качестве посредника, а также для поддержки работы одноименной платежной системы. Ripple выпустила всего 100 млрд токенов XRP. В 2017 г. компания заморозила 55 млрд монет и с тех пор разблокирует по 1 млрд XRP каждый месяц. В начале декабря компания заявила о намерении сжечь токены на $29 млрд, чтобы повысить курс криптовалюты.