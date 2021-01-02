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Объем российского рынка кинопроката сократился почти на 60% в 2020 году

Ведомости

Сокращение объема российского рынка кинопроката в 2020 г. составило 58,8% по кассовым сборам, сообщила пресс-служба Фонда кино.

«Объем рынка кинопроката сократился на 58,8% по кассовым сборам (в рублевом выражении – на 32,6 млрд руб.) и 59,6% по количеству проданных билетов», — говорится в сообщении.

Всего кассовые сборы в российских кинотеатрах составили 22,8 млрд руб., 46,9% из них – от продажи билетов на российские фильмы. 68,6% всех билетов были проданы в первые три месяца 2020 г.

Резкое сокращение рынка кинопроката обусловлено приостановкой работы кинотеатров на срок от четырех до девяти месяцев, ограничениями заполняемости залов в связи с пандемией коронавируса, а также переносом некоторых крупных зарубежных премьер на 2021 г., отметили в Фонде кино. Российское кино смогло в значительной степени компенсировать отсутствие крупных зарубежных премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных