Объем российского рынка кинопроката сократился почти на 60% в 2020 году
Сокращение объема российского рынка кинопроката в 2020 г. составило 58,8% по кассовым сборам, сообщила пресс-служба Фонда кино.
«Объем рынка кинопроката сократился на 58,8% по кассовым сборам (в рублевом выражении – на 32,6 млрд руб.) и 59,6% по количеству проданных билетов», — говорится в сообщении.
Всего кассовые сборы в российских кинотеатрах составили 22,8 млрд руб., 46,9% из них – от продажи билетов на российские фильмы. 68,6% всех билетов были проданы в первые три месяца 2020 г.
Резкое сокращение рынка кинопроката обусловлено приостановкой работы кинотеатров на срок от четырех до девяти месяцев, ограничениями заполняемости залов в связи с пандемией коронавируса, а также переносом некоторых крупных зарубежных премьер на 2021 г., отметили в Фонде кино. Российское кино смогло в значительной степени компенсировать отсутствие крупных зарубежных премьер.