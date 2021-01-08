Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Правительство обязало госкомпании публиковать данные о показателях эффективности

Ведомости

Правительство обязало госкомпании публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Документ фиксирует требования к форме и содержанию таких отчётов. В них необходимо включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчёта, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

«КПЭ (ключевым показатели эффективности. — прим.ред.) разделят на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития», — пояснили в правительстве. Публиковать соответствующие отчеты по достижению КПЭ госкомпании начнут за 2021 г.

Кроме того, правительство утвердило «дорожные карты» оптимизации институтов развития, о реформе которых было объявлено в ноябре. Оптимизация продлится до 1 апреля. В ходе нее штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%

Мишустин утвердил методические рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ) для госкорпораций и институтов развития в конце декабря 2020 г.

Ранее по теме: Государственные компании стали удельными княжествами

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных