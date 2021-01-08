Правительство обязало госкомпании публиковать данные о показателях эффективности

Кроме того, правительство утвердило «дорожные карты» оптимизации институтов развития, о реформе которых было объявлено в ноябре. Оптимизация продлится до 1 апреля. В ходе нее штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%