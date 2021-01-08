Правительство обязало госкомпании публиковать данные о показателях эффективности
Правительство обязало госкомпании публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Документ фиксирует требования к форме и содержанию таких отчётов. В них необходимо включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчёта, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
«КПЭ (ключевым показатели эффективности. — прим.ред.) разделят на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития», — пояснили в правительстве. Публиковать соответствующие отчеты по достижению КПЭ госкомпании начнут за 2021 г.
Кроме того, правительство утвердило «дорожные карты» оптимизации институтов развития, о реформе которых было объявлено в ноябре. Оптимизация продлится до 1 апреля. В ходе нее штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%
Мишустин утвердил методические рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ) для госкорпораций и институтов развития в конце декабря 2020 г.