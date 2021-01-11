Телеканал «Муз-ТВ» сменил гендиректора
Телеканал «Муз-ТВ» сменил гендиректора. Вместо Армана Давлетярова, который занимал эту должность с 2013 г., новым гендиректором стал Захар Бабин — бывший гендиректор телеканала «ТНТ Music». Об этом говорится в сообщении «Муз-ТВ».
«Захару Бабину предстоит продолжить реализовывать глобальные изменения «Муз-ТВ» в сторону бренда 360 и усилить заданный курс холдинга «Медиа-1», ориентированный на digital-трансформацию», — отмечается в сообщении.
В прошлом Бабин был гендиректором телеканала A-One. До этого Бабин был организатором концертов и менеджером ряда музыкальных проектов.
«Муз-ТВ» входит в холдинг «Медиа 1». В холдинг также входят телеканалы «Муз ТВ», «Ю», Disney, оператор наружной рекламы Gallery и группа «Выбери радио». Владельцем холдинга является бизнесмен Иван Таврин.