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Телеканал «Муз-ТВ» сменил гендиректора

Ведомости

Телеканал «Муз-ТВ» сменил гендиректора. Вместо Армана Давлетярова, который занимал эту должность с 2013 г., новым гендиректором стал Захар Бабин — бывший гендиректор телеканала «ТНТ Music». Об этом говорится в сообщении «Муз-ТВ».

«Захару Бабину предстоит продолжить реализовывать глобальные изменения «Муз-ТВ» в сторону бренда 360 и усилить заданный курс холдинга «Медиа-1», ориентированный на digital-трансформацию», — отмечается в сообщении.

В прошлом Бабин был гендиректором телеканала A-One. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎До этого Бабин был организатором концертов и менеджером ряда музыкальных проектов.

«Муз-ТВ» входит в холдинг «Медиа 1». В холдинг также входят телеканалы «Муз ТВ», «Ю», Disney, оператор наружной рекламы Gallery и группа «Выбери радио». Владельцем холдинга является бизнесмен Иван Таврин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных