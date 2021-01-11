Телеканал «Муз-ТВ» сменил гендиректора. Вместо Армана Давлетярова, который занимал эту должность с 2013 г., новым гендиректором стал Захар Бабин — бывший гендиректор телеканала «ТНТ Music». Об этом говорится в сообщении «Муз-ТВ».