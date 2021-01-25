«Победа» разрешила дополнительно выкупать соседние места в самолете

При этом, если пассажир хочет перевезти в дополнительном кресле ручную кладь, она должна иметь приспособление для крепления к сиденью. К транспортировке без креплений допускается багаж размером не более 30х40х110 см, чтобы его можно было обхватить ремнем безопасности. Фиксированной стоимости у такой услуги нет. Она будет рассчитываться на момент приобретения билета в соответствии с утвержденными тарифами.