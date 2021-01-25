«Победа» разрешила дополнительно выкупать соседние места в самолете
Лоукостер «Победа» запустил услугу Extraseat, позволяющую перевозить на соседнем сиденье ручную кладь, младенца или лететь без соседа, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе авиакомпании.
«Услуга дает возможность клиентам использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению – оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38х40х110 см и весом до 32 кг», — рассказали в компании.
Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков пояснил, что данное решение реализовано по просьбе пассажиров, которые неоднократно обращались с просьбами разрешить бронировать соседнее кресло. Например, некоторым необходимо перевезти ручную кладь, требующую бережного обращения, а другим — ребенка в возрасте до двух лет, пояснил он.
При этом, если пассажир хочет перевезти в дополнительном кресле ручную кладь, она должна иметь приспособление для крепления к сиденью. К транспортировке без креплений допускается багаж размером не более 30х40х110 см, чтобы его можно было обхватить ремнем безопасности. Фиксированной стоимости у такой услуги нет. Она будет рассчитываться на момент приобретения билета в соответствии с утвержденными тарифами.