Аналитики оценили рост онлайн-продаж книг в 2020 году
Россияне в 2020 г. купили онлайн в три раза больше книг по сравнению с 2019 г., сообщил ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-площадки Wildberries.
«Всего за 2020 г. россияне приобрели на Wildberries почти 20 млн книг, что в три раза больше, чем в 2019 г., а самым читающим в России вновь стал Московский регион», — сообщили аналитики.
В компании отметили, что в 2020 г. вырос интерес к литературе на русском языке у покупателей за рубежом: в 2020 г. продажи выросли в 2,5 раза год к году. Самой популярной книгой у иностранных покупателей стал «Учебник по скорочтению для детей от 6 до 9 лет».
Продажи журналов на маркетплейсе выросли в 28 раз по сравнению с 2019 г. Самыми популярными у покупателей стали издания по вязанию, здоровью, женские журналы и life-style.
По данным Ozon, количество заказов с книгами за девять месяцев 2020 г. выросло на 40% в годовом выражении. Аналитики отметили, что больше всего выросли продажи книг в апреле-мае 2020 г. — на 56% год к году. В летние месяцы спрос на книги стабилизировался и снова начал расти в октябре. В декабре продажи книг в штуках выросли на 27% по сравнению с ноябрем.