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Аналитики оценили рост онлайн-продаж книг в 2020 году

Ведомости

Россияне в 2020 г. купили онлайн в три раза больше книг по сравнению с 2019 г., сообщил ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-площадки Wildberries. 

«Всего за 2020 г. россияне приобрели на Wildberries почти 20 млн книг, что в три раза больше, чем в 2019 г., а самым читающим в России вновь стал Московский регион», — сообщили аналитики. 

В компании отметили, что в 2020 г. вырос интерес к литературе на русском языке у покупателей за рубежом: в 2020 г. продажи выросли в 2,5 раза год к году. Самой популярной книгой у иностранных покупателей стал «Учебник по скорочтению для детей от 6 до 9 лет». 

Продажи журналов на маркетплейсе выросли в 28 раз по сравнению с 2019 г. Самыми популярными у покупателей стали издания по вязанию, здоровью, женские журналы и life-style.

По данным Ozon, количество заказов с книгами за девять месяцев 2020 г. выросло на 40% в годовом выражении. Аналитики отметили, что больше всего выросли продажи книг в апреле-мае 2020 г. — на 56% год к году. В летние месяцы спрос на книги стабилизировался и снова начал расти в октябре. В декабре продажи книг в штуках выросли на 27% по сравнению с ноябрем. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных