Аналитики оценили рост онлайн-продаж книг в 2020 году

По данным Ozon, количество заказов с книгами за девять месяцев 2020 г. выросло на 40% в годовом выражении. Аналитики отметили, что больше всего выросли продажи книг в апреле-мае 2020 г. — на 56% год к году. В летние месяцы спрос на книги стабилизировался и снова начал расти в октябре. В декабре продажи книг в штуках выросли на 27% по сравнению с ноябрем.