Совет директоров «Сколково» утвердил целевые показатели фонда на 2021 год
Совет директоров «Сколково» утвердил ключевые показатели эффективности (KPI) института развития на 2021 г., сообщил «Ведомостям» представитель фонда. В частности, выручка портфельных компаний запланирована на уровне 115 млрд руб., что на 15% больше показателя 2019 года. Точных цифр по выручке за 2020 г. пока нет, динамика была на уроке 0-5%, пояснил директор департамента развития и планирования фонда Сергей Израйлит.
Среди других KPI — увеличение числа резидентов «Сколково» в 2021 г. 3 тыс. компаний (сейчас, по данным сайта фонда, их 2 764), рост числа рабочих мест в портфельных компаниях до 38 600 против 36 600 человек в 2019 г. Ожидается, что объем уплаченных налогов в бюджет Москвы от компаний, размещенных в на территории «Сколково», составит не менее 4 млрд руб. в 2021 г., число полученных за рубежом патентов превысит 220 против приблизительно 140 в 2019 г.
Новые показатели утвердили на прошедшем в среду совете директоров фонда «Сколково» под председательством главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в рамках реализации «дорожной карты» по реформированию институтов развития. В прошлом году правительство объявило, что из 40 федеральных институтов 8 ликвидируют, а инновационные объединят под эгидой ВЭБ.РФ. Цель реформы – переориентировать их на достижение национальных целей развития, пояснил Шувалов. Для этого правительство и разработало методические рекомендации по KPI, в том числе и для «Сколково».
Финансирование «Сколково» из федерального бюджета в 2021 г. запланировано на уровне 12,4 млрд руб., следует из данных Росказначейства и Минфина. Примерно столько же (12 млрд руб.) центр должен привлечь в виде частных инвестиций, согласно KPI. Общий объем государственных инвестиций в создание и развитие «Сколково» с 2010 г. составил 164 млрд руб., сообщил Израйлит. При этом в инфраструктуру вложили 56 млрд руб. бюджетных и еще 130 млрд руб. внебюджетных средств.