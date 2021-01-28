Совет директоров «Сколково» утвердил целевые показатели фонда на 2021 год

Среди других KPI — увеличение числа резидентов «Сколково» в 2021 г. 3 тыс. компаний (сейчас, по данным сайта фонда, их 2 764), рост числа рабочих мест в портфельных компаниях до 38 600 против 36 600 человек в 2019 г. Ожидается, что объем уплаченных налогов в бюджет Москвы от компаний, размещенных в на территории «Сколково», составит не менее 4 млрд руб. в 2021 г., число полученных за рубежом патентов превысит 220 против приблизительно 140 в 2019 г.